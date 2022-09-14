نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل بدون مقابل تويوتا وهيونداي بأسعار مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وسيارات هيونداي مستعملة للتنازل بأسعار جيدة في المملكة العربية السعودية، وهناك طلب كبير على السيارات المستعملة هناك للبيع بنظام التنازل، ومن بين أشهر الموديلات التي يتم الطلب عليها بالسعودية هي يارس وكورولا وفورتشنر أو النترا وتوسان واكسنت، وهناك سيارات أخرى كثيرة متاحة للبيع بنظام التنازل لكن التركيز في هذا الموضوع على سيارات toyota وهيونداي. سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل بأسعار مفاجأة هناك سيارة تويوتا يارس 2021 للتنازل بالشرقية، قير السيارة بحالة جيدة.

وفي الوقت نفسه المحرك بدون ملاحظات، ممشى السيارة هو 44 ألف كيلومتر.

الملاحظات في السيارة حكة في الرفرف الأمامي يسار. حكة في الصدام الخلفي.

السيارة تحتاج إلى تغيير الكفرات، حالة السيارة فيما عدا الملاحظات بحالة جيدة.

السيارة تتبع بنك البلاد للتنازل بدون مقابل، الإضافات تم تركيب مثبت سرعة.

مبلغ تكيش السيارة 54 ألف ريال، البائع يتحمل مبلغ الفحص قبل بيع السيارة. بعد تويوتا هناك سيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 بملاحظة صدمة في الصدام الخلفي هناك سيارة اكسنت موديل 2021، ممشى السيارة 28 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه وقود السيارة هو البنزين، السيارة تتبع بنك الراجحي.

قسط السيارة هو 827 ريال سعودي والسيارة ليس لها دفعة اخيرة. حالة السيارة من الداخل بحالة جيدة، حالة بودي السيارة تحتوي على صدمة في الخلف.

المبلغ الرئيسي هو 62 ألف 711 ريال والمبلغ المستحق هو 57 ألف و107 ريال سعودي.

عدد الأقساط المدفوعة 10 والباقي 50 قسط حتى انتهاء السيارة. سيارة كورولا موديل 2022 مكينة كبيرة للتنازل بدون مقابل هناك سيارة كورولا 2022، حالة السيارة جيدة من الخارج والداخل، ممشى السيارة هو 13 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على قير اتوماتيكي وشاشة اندرويد وآبل كار بلاي ومثبت سرعة.

محرك السيارة بسعة 2000 سي سي، قسط السيارة هو 1190 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه الدفعة الأخيرة 33 ألف ريال سعودي، جهة التنازل بنك الراجحي.

مضاف للسيارة دراسات أرضية بـ500 ريال سعودي بالإضافة إلى احتوائها على عزل حراري.

وفي الوقت نفسه تكييش السيارة هو 84 ألف و431 ريال.

حالة السيارة من الداخل والخارج بحالة جيدة، حالة زجاج السيارة بحالة جيدة وكذلك حالة الكفرات بحالة جيدة.

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