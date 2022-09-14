نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات في جدة بـ5 ألاف ريال مستعملة وأكثر للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات في جدة بـ5 ألاف ريال مستعملة فيما فوق من أجود فئات السيارات وأشهرهم، حيث أننا نقدم أشهر السيارات المستعملة في جدة بالمملكة السعودية التي لها موثوقية عالية بفضل محركاتها القوية وهيكلها القوي والرياضي والسيارات المستعملة التي تمتاز في توفيرها في الوقود أو البنزين كاستهلاك، نعرض لكم سيارات مستعملة وأسعارها في جدة مع المواصفات وعداد الممشى المقطوع مع الحالات. سيارات في جدة بـ5 ألاف ريال سوزوكي ألتو موديل 2008 مستعملة سيارة ذات حجم صغير في شكل الهاتشباك، تسع 5 أفراد تناسب الشباب أو العائلات الصغيرة، محركها صغير يسع 1100 سي سي وينتج المحرك قوة 62 حصان وعزم دوران 85 نيوتن. متر، أما عن ناقل الحركة فهو يدوي ذو 4 أسطوانات.

عداد الممشى المقطوع للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي أبرق الرغامة.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة تحتاج إلى الإصلاح.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي.

سعر سوزوكي ألتو مستعملة في جدة 5 ألاف ريال. جي أم سي جيمي موديل 1979 مستعملة سيارة دفع رباعي قديمة الطراز تتمتع بمواصفات أمريكية تأتي بمحرك كبير ذو ٦ أسطوانات وسعة المحرك ٣٦٠٠ سي سي وتربو 225 حصان وعزم دوران 544 نيوتن. متر ونوع الناقل يدوي.

عداد الممشى المقطوع للسيارة 180 ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الثغر.

السيارة بحالة جيد، بها عيوب وتلف وشقوق نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

تحتوي السيارة على مقاعد من الجلد. وعلى جميع المرافق كسيارة.

سعر جي أم سي جيمي مستعملة في جدة 7 ألاف ريال. تويوتا كرسيدا موديل 1999 مستعملة سيارة كبيرة تصلح للعائلات الصغيرة قديمة الطراز تتميز بمواصفات خليجية تأتي بمحرك كبير بسعة 3400 سي سي وتنتج قوة 210 حصان وقوة عزم دوران 3000 نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي سداسي الأسطوانات.

عداد الممشى المقطوع للسيارة 200 ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة جدة بخي الحرازات.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج وبدون حوادث.

تحتوي على مكيف، مدخل يو اس بي، راديو، بلوتوث، مقاعد من المخمل، مثبت سرعة.

سعر تويوتا كرسيدا ٩٩ مستعملة في جدة 7 ألاف ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات في جدة بـ5 ألاف ريال مستعملة وأكثر للمواطن والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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