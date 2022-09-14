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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كورولا بأسعار رخيصة بالسعودية سيدان هاتشباك في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات تويوتا كورولا سيارات الجيل الثاني عشر التي ظهرت مؤخرا منذ عدة أعوام وأصبحت حيث أذ محط اهتمام الكثيرين، وتعد كورولا من افضل السيارات المميزة بالعالم والأكثر مبيعا، وتنتمي سيارات كورولا إلى فئة السيارة صغيرة الحجم، والتي تتوفر بنسختين واحدة سيدان والأخرى هاتشباك، وتنتشر سيارات كورولا في الأسواق العربية بنسخة سيدان ذات الأربعة أبواب أكثر من هاتشباك، وتختلف أسعار سيارات كورولا وفق عام إصدار السيارة وإمكانياتها ومواصفاتها.
سيارات كورولا بأسعار رخيصة بالسعودية
تعتبر سيارات كورولا من السيارات التي بها الكثير من أنظمة الأمان الهامة مع أنظمة الترفيه، وتلبيه الكثير من احتياجات العملاء داخل السوق السعودي، وكل الإصدارات بها تكييف بارد مع إمكانية إمالة مقعد السائق لسهولة الحركة أوتوماتيك، وسنرصد لكم متوسط أسعار سيارات تويوتا كورولا بالسعودية وفق عدد من المواقع المختصة لعرض السيارات المستعملة بموديلات مختلفة بالسعودية.
سيارة تويوتا كورولا 2014 السعر والمواصفات
كورولا موديل 2014 تأتي بمحرك قوي 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر، تولد تلك الأسطوانات 143 حصان، محرك بسعة 1.6 لتر، اقتصادية في استهلاك الوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر، وقود المحرك البنزين، عزم الدوران للسيارة 154 نيوتن لكل متر، ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك قير بعدد 5 سرعات.
- المزايا الداخلية للسيارة بها قفل مركزي.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.
- مقود السيارة كهربائي، سهلة التحكم
- أمكانية ضبط المقعد الأمامي للسائق بسهولة.
- إنذار أمان مانع السرقة، مساعد فرامل BA.
- يتراوح سعر السيارة كورولا 2014 ما بين 25 إلى 30 الف ريال سعودي.
سيارة كورولا 2016 من أرخص السيارات
السيارة 2016 كورولا تأتي بأطوال 4.62 مم، وعرض السيارة 1.77 مم، ويبلغ ارتفاع السيارة 1.6 مم، وأما عن طول عجلات السيارة 2.7 متر، وتمتلك السيارة محرك بسعة 1.6 سي سي لسيارة كورولا 2016، ناقل الحركة للسيارة القير أوتوماتيك CVT، يمتلك المحرك 6 سرعات مختلفة.
- من مزايا وخصائص محرك السيارة ينتج قوة 103 حصان، بعزم دوران يصل إلى 173 نيوتن لكل متر.
- كما يتوافر للسيارة جنوط لعجلات السيارة بقياس 17 أنش.
- تمتلك السيارة كورولا 2016 مميزات بوجود كافة قطع الغيار الخاصة بها.
- وأما عن سعر السيارة في متناول الجميع سواء كانت مستعملة أو جديدة.
- السيارة كورولا 2016 تمتاز بمظهر رياضي متميز يجذب الانتباه.
- سعر السيارة تويوتا كورولا مستعملة يتراوح ما بين 25 الف ريال إلى 30 الف ريال سعودي.
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