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أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022.. تمنهم مناسب للإمكانيات الشديدة اللي فيهم

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رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم اليوم قائمة اقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022، وذلك بالتفاصيل حول المواصفات، الإمكانيات، وسائل الرفاهية والحماية إضافة للسعر، سبق وأن شاركنا معكم قوائم بسيارات، منها قائمة ارخص سيارات في مصر، كما استعرضنا لكم أرخص سيارات هيونداي.

أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022

سيارات قوية في مصر
أقوى 5 سيارات في مصر

تتوافق هذه السيارات مع متطلبات السوق، سواء من حيث المحركات، التجهيزات، وسائل القيادة ووسائل الرفاهية، لذلك تم تصنيفها على أنها أقوى خمس سيارات في مصر، وأهم ميزة لها هي كونها تناسب القدرة الشرائية لنسبة لا بأس بها من الراغبين بشراء السيارات، خاصة مع الارتفاع الذي تشهده سوق السيارات بشكل عام خصوصًا الفئات الرياضية منها “SUV”.

من جهة أخرى، فإن سعر كل سيارة من هذه المجموعة لا يتجاوز 328 ألف جنيه مصري، وجميعها موديل 2022، في هذا المقال سوف نستعرض عليكم السيارات مرفقةً بالصور والتفاصيل.

 

قائمة أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022

  •  هيونداي اكسنت 2022 RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2022
هيونداي اكسنت RB موديل 2022

السعر: 365 ألف جنيه.

  •  شيفورليه كابتيفا موديل 2022
سيارة شيفورليه كابيتفا
سعر ومواصفات سيارة شيفورليه كابيتفا

السعر: 419 ألف جنيه.

  •  شيفورليه ماليبو موديل 2022
شيفورليه حمراء ماليبو موديل 2022
شيفورليه ماليبو موديل 2022

السعر: 489 ألف جنيه.

  •  هيونداي النترا سي ان 7  موديل 2022
هيونداي النترا سي ان 7 رمادية
هيونداي النترا سي ان 7 موديل 2022

السعر: 450 ألف جنيه.

  •  هيونداي كريتا اس يو 2 موديل 2022

هيونداي كريتا موديل 2022 زرقاء اللون

السعر: 608 ألف جنيه.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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