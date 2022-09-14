أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022.. تمنهم مناسب للإمكانيات الشديدة اللي فيهم

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أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022

أقوى 5 سيارات في مصر

رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم اليوموذلك بالتفاصيل حول المواصفات، الإمكانيات، وسائل الرفاهية والحماية إضافة للسعر، سبق وأن شاركنا معكم قوائم بسيارات، منها قائمة ارخص سيارات في مصر، كما استعرضنا لكم أرخص سيارات هيونداي.

تتوافق هذه السيارات مع متطلبات السوق، سواء من حيث المحركات، التجهيزات، وسائل القيادة ووسائل الرفاهية، لذلك تم تصنيفها على أنها أقوى خمس سيارات في مصر، وأهم ميزة لها هي كونها تناسب القدرة الشرائية لنسبة لا بأس بها من الراغبين بشراء السيارات، خاصة مع الارتفاع الذي تشهده سوق السيارات بشكل عام خصوصًا الفئات الرياضية منها “SUV”.

من جهة أخرى، فإن سعر كل سيارة من هذه المجموعة لا يتجاوز 328 ألف جنيه مصري، وجميعها موديل 2022، في هذا المقال سوف نستعرض عليكم السيارات مرفقةً بالصور والتفاصيل.

قائمة أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022

هيونداي اكسنت 2022 RB

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

السعر: 365 ألف جنيه.

شيفورليه كابتيفا موديل 2022

سعر ومواصفات سيارة شيفورليه كابيتفا

السعر: 419 ألف جنيه.

شيفورليه ماليبو موديل 2022

شيفورليه ماليبو موديل 2022

السعر: 489 ألف جنيه.

هيونداي النترا سي ان 7 موديل 2022

هيونداي النترا سي ان 7 موديل 2022

السعر: 450 ألف جنيه.

هيونداي كريتا اس يو 2 موديل 2022

السعر: 608 ألف جنيه.