انت الان تتابع خبر أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022.. تمنهم مناسب للإمكانيات الشديدة اللي فيهم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم اليوم قائمة اقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022، وذلك بالتفاصيل حول المواصفات، الإمكانيات، وسائل الرفاهية والحماية إضافة للسعر، سبق وأن شاركنا معكم قوائم بسيارات، منها قائمة ارخص سيارات في مصر، كما استعرضنا لكم أرخص سيارات هيونداي.
أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022
تتوافق هذه السيارات مع متطلبات السوق، سواء من حيث المحركات، التجهيزات، وسائل القيادة ووسائل الرفاهية، لذلك تم تصنيفها على أنها أقوى خمس سيارات في مصر، وأهم ميزة لها هي كونها تناسب القدرة الشرائية لنسبة لا بأس بها من الراغبين بشراء السيارات، خاصة مع الارتفاع الذي تشهده سوق السيارات بشكل عام خصوصًا الفئات الرياضية منها “SUV”.
من جهة أخرى، فإن سعر كل سيارة من هذه المجموعة لا يتجاوز 328 ألف جنيه مصري، وجميعها موديل 2022، في هذا المقال سوف نستعرض عليكم السيارات مرفقةً بالصور والتفاصيل.
قائمة أقوى 5 سيارات في مصر موديل 2022
- هيونداي اكسنت 2022 RB
السعر: 365 ألف جنيه.
- شيفورليه كابتيفا موديل 2022
السعر: 419 ألف جنيه.
- شيفورليه ماليبو موديل 2022
السعر: 489 ألف جنيه.
- هيونداي النترا سي ان 7 موديل 2022
السعر: 450 ألف جنيه.
- هيونداي كريتا اس يو 2 موديل 2022
السعر: 608 ألف جنيه.