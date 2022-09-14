نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن أحصل على سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط….ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة، جاءت سيارة تويوتا كامري 2022 من صنع اليابان وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وهي عملية وعائلية، وهي من النوع السيدان، تجمع السيارة بين الجودة والتقنية العالية، ووسائل الأمن والسلامة والترفيه، تعمل هذه السيارة على توفير الوقود بدرجة كبيرة وتحتوي على وسائل مساعدة السائق النشطة،لذلك تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل عرض مميز على هذه السيارة فما هو هذا العرض وماهي مواصفات السيارة ومميزاتها. ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 تتميز مجموعة عبد اللطيف جميل بمصداقيتها في تقديم العروض المميزة لعملائها، ومن ضمن هذه العروض،عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022.

حيث تقدم المجموعة سيارة من أفضل السيارات العالية الجودة والتي تجمع بين التقنية العالية وأحدث وسائل الراحة والأمان، بالتقسيط وأطول فترة سداد علي خمس سنوات وقسط شهري 500 ريال فقط.

لا يوجد مقدم لشراء السيارة، ولكم مبلغ كلي حوالي 73 ألف يدفع جزء منه دفعة أولى، وجزء منه دفعة أخيرة.

تعتبر مجموعة عبد اللطيف جميل من أهم شركات تقسيط السيارات بالسعودية. مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 جاءت سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة بمواصفات عديدة وتقنيات عالية الجودة وهي كالتالي:, الأبعاد القياسية، جاءت السيارة بطول 4.8 متر، وارتفاع 1.5 متر، عرض 1.8 متر.

يبلغ سعة خزان الوقود حوالي 60 لتر.

جاءت جنوط السيارة من الألمنيوم مقاس 16 بوصة.

المرايا الجانبية للسيارة تعمل بالكهرباء، وتأتي من نفس لون السيارة و مزودة بإشارات الانعطاف ويمكن طيها.

تحتوي على مكيف يدوي وفتحات خلفية لتوزيع الهواء.

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش ويمكن طيها.

نظام ريموت كنترول، لغلق وقت السيارة عن بعد.

قوة ثبات السيارة على الطرق السريعة.

حساسات ركن خلفية والملكية تستخدم عند الركن.

تضمنت وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية الامامية .

كاميرا خلفية في الخلف.

المحرك جاء بخيارين الأول محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 2.5 لتر وينتج قوة 178 حصان وقوة عزم الدوران 235 نيوتن/متر، يتصل به ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات مختلفة، ويتميز بنظام الدفع الأمامي.

النوع الثاني، محرك 6 سلندر، سعة 3.5لتر، وينتج قوة 298 حصان، وقوة عزم الدوران 262 نيوتن. مميزات سيارة تويوتا كامري 2022 السيارة مزودة بوسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام ترفيهي و صوتي مكون من 6 مراحل لتكبير الصوت.

جاءت عجلة القيادة تعمل بالكهرباء.

تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي النشطة التي تساعد السائق وتجعل عملية القيادة أكثر سهولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن أحصل على سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط….ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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