نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عرض تقسيط.. تويوتا كورولا احدث موديل 2022 موصفاتها خرافية على خمس سنوات بدفعه اولى بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 هي موضوع مقالنا اليوم، حيث تقوم مجموعة عبد اللطيف جميل باستمرار بعمل أرخص عروض تقسيط على السيارات لفترة سداد تمتد حتى خمس سنوات كاملة بأقساط مميزة قد تصل إلى أقل من ألف ريال سعودي، وكانت سيارة تويوتا كورولا الجديدة هي واحدة من السيارات الأكثر شعبية في أسواق المملكة العربية السعودية وتم تقديمها بعرض مميز من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل السعودية وسنوضح لكم عبر سطور مقالنا اليوم تفاصل العرض.

عرض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كورولا 2022

كشفت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل السعودية عن عرض التقسيط على سيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2022م، وكان سعر السيارة المقدمة به يبلغ 79 ألف و300 ريال سعودي، ويمكن للمشتري أن يقوم بسداد الأقساط على مدار خمس سنوات بقسط شهري قيمته تبلغ حوالي 900 ريال سعودي وأول دفعة من قسط السيارة قيمتها حوالي 27 ألف و164 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة فقيمتها تبلغ حوالي 31 ألف و720 ريال سعودي.

أبرز مواصفات وإمكانيات تويوتا كورولا موديل 2022م