سعر ومواصفات هيونداي النترا موديل 2015.. عربية جامدة تمنها مناسب لكل الناس

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سعر ومواصفات هيونداي النترا موديل 2015

مواصفات هيونداي النترا موديل 2015

رياض - احمد صلاح - نشارككم اليوم سعر ومواصفاتواحدة من إصدارات هيونداي اليابانية القديمة نسبيًا، لكن حتى يومنا هذا تلقى مبيعات في أسواق السيارات المستعملة في العالم، فهي واحدة من أقوى إصدارات هيونداي حتى الآن، ما يجعلها مميزة هو أن سعرها أصبح مناسبًا بعد مرور أعوام على تصنيعها وطرحها في الاسواق، وهذا ما يبحث عنه الكثير من الراغبين بشراء سيارة ممن لا تسمح لهم ميزانيتهم بشراء سيارة جديدة خالية العلام، نستعرض لكم اهم مميزات هيونداي النترا موديل 2015.

تعدّ هذه السيارة واحدة من أرخص سيارات هيونداي ضمن السوق المصرية المحلية للمستعمل، سبق وأن شاركناها معكم ضمن قائمة ارخص سيارات هيونداي، والتي بيّنا فيها مجموعة من الإصدارات مع مواصفاتها وأسعارها.

تم تجهيزها بعدد من الميزات التي لا تزال حتى اليوم قوية وذات جودة عالية، إليكم أبرزها:

محرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 198 حصان.

عزم أقصى للدوران 270 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة مكون من ست سرعات أوتوماتيك.

مزودة بوسائل أمان وحماية للركاب من ضمنها: نظام مكابح إلكتروني مانعة للانغلاق، قفل مركزي للابوب، أحزمة أمان أمامية وخلفية، منظومة وسائد هوائية عالية الجودة.

سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2015 في مصر

سعر هيونداي النترا موديل 2015 في مصر

سعر الفئة الأولى: 242 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية: 285 ألف جنيه.