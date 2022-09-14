نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات فخمة مستعملة للبيع في السعودية، الفخامة بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات فخمة مستعملة في السعودية، لا شك أن المملكة العربية السعودية يصل إليها دائما الأفخم في كل شئ، وأهمها السيارات، والشعب السسعودي يحب الرفاهية والفخامة في كل شئ، وأبسط هذه الأشياء هو شراء سيارة فارهة ذو مواصفات عالية ومنظر جذاب وذوق رفيع، و اليوم بشيئة الله سوف نعرض لكم بعض هذه السيارات بأقل الأسعار. سيارات فخمة مستعملة في السعودية أولا سيارة دودج كاليبر: موقع السيارة: مدينة الباحة، وسط المدينة.

الموديل: 2010 مستعملة.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات (الممشى): فوق 200 الف كم.

اللون و حالة البادي الخارجي: برتقالي، خالية من الحوادث.

إضافات في السيارة: مرايا كهربائية جانبية، تكييف، بلوتوث، سنتر لوك، فرامل ABS.

القيمة: 13500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثانيا سيارة لكزس GS 300: موقع السيارة: مدينة مكة، حي ريع اخر.

الموديل: 1996 مستعملة بمواصفات خليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات (الممشى): فوق 500 الف كم.

اللون و حالة البادي الخارجي: بيج، البادي لا يخلو من العيوب البسيطة.

إضافات في السيارة: إضاءة LED، تكييف، بلوتوث، فرامل ABS، كشافات زينون، أيرباج، فتحة سقف.

القيمة: 13500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة دودج تشارجر: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي العليا.

الموديل: 2010 مستعملة بمواصفات خليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات (الممشى): فوق 200 الف كم.

اللون و حالة البادي الخارجي: أبيض، البادي لا يخلو من العيوب البسيطة.

إضافات في السيارة: مرايا كهربائية جانبية، تكييف، بلوتوث، تاتش سكرين.

القيمة: 14000 ريال سعودي (نقدي فقط). رابعا سيارة دودج تشارجر: موقع السيارة: مدينة الدمام، حي الملك فهد.

الموديل: 2010 مستعملة بمواصفات أمريكية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات (الممشى): فوق 200 الف كم.

اللون و حالة البادي الخارجي: أبيض، البادي لا يخلو من العيوب البسيطة.

إضافات في السيارة: مرايا كهربائية جانبية، تكييف، كراسي جلد، مثبت سرعة، GPS، حساسات باركنج، أيرباج، دخول بدون مفتاح

القيمة: 17000 ريال سعودي (نقدي فقط). خامسا دودج غمارة ونصف: موقع السيارة: مدينة الخبر، حي الأندلس.

الموديل: 2001 دبل مستعملة بمواصفات أمريكية.

ناقل الحركة يدوي (مانوال).

عدد الكيلومترات (الممشى): فوق 170 الف كم.

اللون و حالة البادي الخارجي: أسود.

إضافات في السيارة: مكيف.

القيمة: 21000 ريال سعودي (نقدي فقط).

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