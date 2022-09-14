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عمر شويل - جدة مواصفات جمس سافانا 2022 الفان الأمريكية .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المواصفات والمميزات الخاصة بالسيارة الأمريكية الفان الكبيرة جمس سافانا والتي تعد من أفخم السياراة المصنعة من قبل شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات البيك آب والدفع الرباعي وكذلك الشاحنات فهي الأكثر روعة في تصميمها .

مواصفات جمس سافانا 2022 الفان الأمريكية

وكذلك الأفخم من شيفروليه وهي المثال الواضح هي وفئتها على العلامة التجارية.

ونوضح في السطور التالية كافة المواصفات الخاصة بهذه السيارة بجانب المميزات الخاصة بها.

الهيكل الخارجي للسيارة يجعلها متميزة بالمظهر الرائع والجذاب وكذلك القوي مع باب منزلق.

يفتح في جميع طرازات المركبة وهو يسهل عملية ركوب السيارة .

وكذلك زيادة المستوى الخاص بالأمان من خلال الانزلاق جهة السائق والزجاج تم تعزيزه.

ليكون أقوى من الناحية الأمامية بجانب تمتها بمصدات من الكروم .

وكذلك المصابيح الهالوجين ذات المظهر الجذاب ومن الخلف أيضًا نفس المصدات .

وبالنسبة لمميزات السلامة والأمان فهي مثالية فهي بها نظام StabiliTrak.

بالإضافة إلى الوسائد الهوائية التي تقوم بالفتح تلقائيًأ في حالة الاصطدام أو الحادث والمقومات .

التي تجعلها أكثر أماناً هي الوسائد الأمامية الخاصة بالسائق والراكب والزجاج المقوى بالتكنولوجيا.

المقصورة الآمنة من الفولاذ والنظام الخاص بمراقبة الإطارات والترس الخلفي القابل للغلق.

بشكل أوتوماتيك وتعتمد هذه السيارة في الأداء على محرك 8 أسطوانات سعة المحرك 606 لتر تقريبًا.

فيعمل بقوة 401 حصان وأقصى عزم دوران له 629 نيوتن للمتر وناقل الحركة الخاص به.

6 سرعات وعالي الأداء والمقصورة الأأمامية الخاصة بالسيارة بها مساحة واسعة تجعل السائق .

يركب بحرية وبها سعة جيدة وبالخلف بها خيارين 12 أو 15 مقعد للأسر الكبيرة .

بجانب توفير الإمكانية الخاصة بالتعديل وهي توفير الكرسي المتحرك الخاص بذوي القدرات .

وكذلك ليلبي احتياجات الجميع وتأتي بعجلة قيادة أنيقة بكسوة جلدية وزر للتحكم بالصوت .

بجانب أن النوافذ تغلق بشكل إلكتروني وعداد حديث جدًا

وبالنسبة لسعر السيارة في توكيلات السيارات العالمية لهذه الشركة فقد بلغ سعرها في المملكة العربية.

السعودية في عام 2022 الحالي 159 ألف ريال تقريبًا وهو البداية وتزيد وفقًا لارتفاع الأسعار.

وكذلك قيمة الضريبة المضافة فهي تأتي بخيارين للضمان.