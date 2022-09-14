بأقل الأسعار بالسعودية سيارات مستعملة للبيع

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عمر شويل - جدة السيارات المستعملة بالسعودية بأسعار مناسبة, تتواجد العديد من السيارات المستعملة التي تتمتع بحالات ممتازة للبيع بأسعار رخيصة لتتناسب مع المقيمين والمواطنين محدودي الدخل، فأصبح الآن من السهل الحصول على سيارة الأحلام بكافة المزايا المرغوب بها. سيارة شيفروليه سبارك 2020 متوفر للبيع سيارة شيفروليه سبارك أول سنة الصنع 2020 مستعملة للبيع في حراج.

سعر بيع السيارة سبارك مستعملة 29000 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة شيفروليه أوتوماتيك.

السيارة شيفروليه تم قيادتها حوالي من 110000 إلى 119999 كيلو متر.

شيفروليه سبارك متوفرة بلون أبيض خارجي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

تم تجهيز السيارة بمكيف وبلوتوث ومدخل AUX ومدخل يو إس بي.

الدهان بالسيارة هو الدهان الأصلي وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966531848775. سيارة شيفروليه تاهو 2007 يوجد للبيع كاش أو تقسيط سيارة شيفروليه تاهو أول سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة النعيرية.

سعر بيع السيارة شيفر مستعملة وعلى حالتها الممتازة هو 12500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة تاهو تم قيادتها من 120000 إلى 129999 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في تاهو البنزين.

السيارة تأتي بمواصفات أمريكية الصنع.

السيارة مازالت حتى الآن بالدهان الأصلي وحالة الهيكل ممتازة وبدون حوادث على الإطلاق.

السيارة تحتوي على العديد من الإضافات ومنها، مرايا كهربائية ونظام ملاحة ومكيف وأضوية زينون وشاشة لمس ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وبلوتوث.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه تاهو مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966557183205. سيارة شيفروليه كابرس 2013 متاح للبيع كاش فقط سيارة شيفروليه كاربرس سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع في مدينة الدار البيضاء.

سعر بيع السيارة شيفروليه كابرس مستعملة 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تكون بنزين.

تتمتع السيارة باللون الخارجي الرمادي.

تأتي السيارة شيفروليه كابرس بمواصفات أمريكية.

السيارة شيفروليه تم قيادتها من 110000 إلى 119999 كيلو متر.

السيارة شيفروليه مازالت متواجدة بالدهان الاصلي وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

السيارة شيفروليه كابرس مزودة بفتحة سقف ونظام الملاحة وخاصية الدخول بدون مفتاح أي ريموت كنترول بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومرايا كهربائية ومثبت سرعة ومكيف.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة المستعملة كابرس يرجى الإتصال على الرقم 00966555355255.

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