نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا يارس الجديدة 2022 بالمواصفات والسعر في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في عام 1999 تم إنتاج وبيع السيارة تويوتا يارس اليابانية والتي تأتي من فئة السيارات الصغيرة ومؤخرا تم إصدارا الجيل الرابع من السيارة تويوتا يارس 2022 وخلال السنوات الماضية وحتى الأن بلغت مبيعات السيارة تويوتا يارس نحو تسعة ملايين على مستوي العالم.

وقد تم إصدار السيارة تويوتا يارس الجديدة 2022 بطول يبلغ 4425 ملم وعرض يبلغ 1730 ملم كما يبلغ إرتفاع السيارة نحو 1475 ملم وسعة خزان الوقود تسع 42 لتر فيما يبلغ وزن السيارة حوالي 1550 كيلو جرام.

سعر السيارة تويوتا يارس 2022 بالسعودية والإمارات:

ويتم توفير السيارة تويوتا يارس الجديدة 2022 في المملكة العربية السعودية بمواصفات الفل أوبشن بسعر 61000 ريال سعودي، بينما تباع السيارة تويوتا يارس في الإمارات بسعر 60000 درهم إماراتي.

مميزات ومواصفات السيارة تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية:

السيارة تويوتا يارس مزودة بأضواء هالوجين أمامية.

السيارة بها فرش قماش من الداخل.

تم تزويد السيارة بجنوط معدنية مقاس 14 سم.

النوافذ في السيارة تويوتا يارس كهربائية.

السيارة بها نظام التحكم في الطارة ومقود جلدي.

السيارة تويوتا يارس بها ريموت كنترول.

متوفر بالسيارة عدد أربع حساسات خلفية.

السيارة بها كاميرا خلفية لرؤية أوضح.

يوجد بها شاشة لمس مقاس 7 سم.

السيارة تحتوي على بلوتوث.

نظام الصوت في السيارة مكون من أربع سماعات.

كما أنها مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات بعدد اربعة سلندر وسعة 1.5 لتر لتوليد قوة 105 حصان وعزم دوران 140 نيوتن.

السيارة بها ناقل تروس CVT مزود بخاصية التحكم اليدوي بسبع سرعات.

السيارة موفرة للوقود حيث يبلغ معدل إستهلاك الوقود نحو 20 كيلو متر لكل لتر.

مواصفات السيارة تويوتا يارس 2022 في الإمارات: