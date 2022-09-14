نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع بأرخص الأسعار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة في السعودية عليها إقبال كبير من المواطنين الذين يعيشون بها، خاصة سيارات هيونداي لأنها المفضلة لدي الكثير من الأشخاص بسبب ماكيناتها الرائعة والقوية التي تعمل بالبنزين والوقود الديزل، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هيونداي. سيارة هيونداي النترا ٢٠١٢مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١٢ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

وفتحة سقف ومكيف ذات برودة عالية، وباور وريموت كنترول.

يوجد بهذه السيارة مرايات ضم للإغلاق، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي، ومشغل أسطوانات وبلوتوث.

وحساسات خلفية ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بنظام ايموبليزر يحمي السيارة من السرقة ووسادة هوائية للسائق، وكشافات ضباب وقفل مركزي خاص بالأبواب، وكاميرا خلفية وجهاز إنذار وكاميرا خلفية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٢١,٠٠٠ ألف كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة هيونداي النترا ٢٠١٢ للبيع بسعر ١٦ ألف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ألفان وخمسمائة ريال سعودي مقدم و٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966599683726. للبيع سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٣ مستعملة سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٣ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالوقود الديزل.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش والجلد، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء.

ومكيف ذات برودة عالية وباور، ونظام ذكي خاص بركن السيارة، وريموت كنترول ومرايات ضم للإغلاق، وزجاج فاميه.

يوجد بهذه السيارة نوافذ خلفية وامامية تعمل بالكهرباء، وبلوتوث وراديو كاسيت ونظام تحكم خاص بالطارة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حائل.

تعرض سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٣ للبيع بسعر ١٧,٠٠٠ ألف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٧,٥٠٠ ألف ريال سعودي مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0580859898,+966580859898.

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