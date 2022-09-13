أبرز سيارات تويوتا برادو بالسعودية دفع رباعي رخيصة

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا برادو من أفضل سيارات الدفع الرباعي القوية والرخيصة، تمتاز السيارة بأفضل الخيارات لمحبي أقتناء السيارات، من المتانة بالهيكل الخارجي مع درجة كبيرة من الصلابة والفخامة، كما أن سيارات تويوتا برادو تمتاز بعزم دوران شديد في السحب للسيارة، وتعتبر سيارة كروز برادو أفضل اختيار للرحلات الصحراوية وعبور الطرق الوعرة الغير ممهدة.

أبرز سيارات تويوتا برادو دفع رباعي

سيارة برادو موديل 2016 من ابرز سيارات الدفع الرباعي، تمتاز السيارة برادو 2016 بالكثير من مواصفات الخاصة، حيث أن بها فئة بمحرك بسعة 4 سيلندر والذي جاء بسعة 2.7 لتر، ومحرك أخر لفئة الثانية V6، بمحرك بسعة 4 لتر بقوة 6 سيلندر، سيارة يتوفر بها نظام دفع كلي للعجلات وجاءت بمواصفات قياسية.

سيارة برادو 2016 مستعملة دفع رباعي

السيارة برادو بحفر الباطن السيارة بمواصفات إقليمية خليجية، نوع ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك، الوقود لمحرك السيارة البنزين، السيارة باللون الأحمر والدهان الأصلي لم يتغير، الهيكل الخارجي بحالة ممتازة يتراوح سعر السيارة ما بين 47 الف ريال إلى 50 الف ريال.

سيارة برادو 2013 مستعملة 6 سيلندر

سيارة 2013 بناقل حركة أوتوماتيك القير بعدد 6 سرعات، محرك السيارة قوي يولد حركة 6 سيلندر، كما أن السيارة بها فتحة سقف، ثلاجة السيارة باردة في الخلف، بها أيضا مثبت سرعة، مع وجود نظام أيكوا دخول ذكي للسيارة، كما أن بها فرامل مانعة الانغلاق، مكيف السيارة مركزي.

عداد الممشى للسيارة سجل قراءة المسافة المقطوعة 245 الف كيلو متر. زجاج السيارة اوتوماتيك الأمامي والخلفي. السيارة برادو بحالة الوكالة ومحرك وقير. الطلاء الخارجي للسيارة أسود بدون خدوش. سعر السيارة برادو 78 الف ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر برادو 2009 مستعملة

سيارة تحتوي على أحزمة أمان أمامية فقط، سيارة بها مميزات كثيرة الدهان الخارجي للسيارة باللون الأبيض، السيارة في مدينة الدمام، ناقل الحركة للسيارة عادي يدوي، عداد الممشى 64 كيلو متر، تاريخ حوادث السيارة الهيكل الخارجي ممتاز من الداخل والخارج.

نوع الدفع الجر لعجلات السيارة أمامي سيدان. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية. أنظمة الأمان بالسيارة نظام فرامل مانع الانغلاق. مثبت سرعة، عزم دوران يتحكم في السيارة. مقود السيارة كهربائي، مقاعد مريحة.