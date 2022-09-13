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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية لمحدودي ومتوسطي الدخل، أولى السيارات المتوفرة ضمن تقريرنا اليوم هي سيارة هوندا اكورد 2017 lx قطعت مسافة 15 ألف كم ومتواجدة في الراياض، السعر المطلوب 20 ألف ريال مع إمكانية التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال وقسط شهري 1500 ريال لمدة سنة. المحرك 4 سلندر 1500cc بقدرة 198 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بمكيف أوتو، دخول ريموت كنترول، فرش جلد، نوافذ كهربائية امامية وخلفية، نظام صوتي، cd، مشغل دي في دي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

للبيع بالتقسيط سيارة كيا سبورتاج 2018 قطعت مسافة 69 ألف كم ومتواجدة بالرياض أيضاً، السعر المطلوب 25 ألف ريال قابلة للتقسيط بحيث يمكنك دفع مقدم 1500 ريال وقسط شهري 1000 ريال لمدة سنتين. محرك 4 سلندر 1600cc وناقل الحركة AUTO، تتميز بمقاعد قماش بتحكم كهربائي، نظام إنذار، نظام ذكى لركن السيارة، دخول ريموت، مرايات ضم كهربائية، بلوتوث، مشغل دي في دي، مشغل اسطوانات، مدخل USB، حساسات أمامية وخلفية، وسادة هوائية جانبية، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، فرامل مانع للانغلاق، كشافات ضباب، قفل مركزى للابواب، كاميرا خلفية، سبويلر خلفي، مثبت سرعة.

للبيع بالتقسيط سيارة فورد اكسبديشن مستعملة 2016 XL قطعت مسافة 212 ألف كم ومتواجدة بعنيزة، السعر المطلوب 25 الف ريال مع إمكانية التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال وقسط شهري 500 ريال. محرك 6 سلندر 3500cc بقدرة 365 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بنظام تثبيت سرعة، جنوط 17 انش، نوافذ كهربائية، تحكم دريكسون، 6 مكبرات الصوت، وسائد هوائية جانبية وخلفية، مراتب جلد بتحكم كهربائي، مكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، حساسات أمامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط

للبيع بالتقسيط سيارة كيا ريو 2017 قطعت مسافة 111 ألف كم ومتواجدة في جدة، السعر المطلوب 21 الف ريال قابلة للتقسيط بحيث يمكنك دفع مقدم 2000 ريال وقسط شهري 1000 ريال. محرك 4 سلندر 1400cc بقدرة 109 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بفرش مقاعد جلد، نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات للمساعدة على الركن، فتحة سقف، مكيف ثلاجة، مرايات ضم كهربائية، نوافذ كهربائية امامية وخلفية، مدخل USB، نظام تحكم في الطاره، راديو، بلوتوث، مشغل دي في دي، حساسات اماميه، حساسات خلفيه، كشافات ضباب، مثبت سرعة، نظام فرامل ABS مانع للانغلاق بالاضافة إلى نظام توزيع المكابح.