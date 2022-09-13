نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبراز مواصفات سيارة لاند كروزر2022 بمميزات مذهلة وأرخص الأسعار في السعودية والامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تويوتا لاند كروزر من أفضل السيارات وأكثرها رواجًا في المملكة العربية السعودية يأتي بعدة إصداراتسنناقش لاندكروزر وكل ما يتعلق بها في هذا المقال لأن الكثير من عشاق السيارات الحديثة الراقية يهتمون به، تعتبر هذه السيارة صديقة للأسرة لأنها تساعد أصحابها على إكمال المزيد من مهامهم اليومية بكفاءة، مما يجعل الحياة أسهل بالنسبة لهم. يريدون معرفة سعر ومميزات لاندكروزر حتى يتمكنوا من معرفة المزيد عنها.

مواصفات لاند كروزر 2022

تعتبر لاند كروزر من أهم السيارات في فئة سيارات الدفع الرباعي. يعود تاريخها إلى عام 1951 عندما تم تقديمها لأول مرة ولا تزال مستخدمة حتى اليوم بأحدث المواصفات العالمية التي تلبي احتياجات المستهلك، مواصفات هذه السيارة كالتالي:

يبلغ طول لاند كروزر 2022 حوالي 97 متراً.

بينما يبلغ عرض هذه السيارة حوالي 99 متراً.

بالإضافة إلى ذلك يُلاحظ أن هذه السيارة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 86 مترًا.

السيارة متينة ومرنة ويبلغ ارتفاعها حوالي تسعة أمتار.

فإن تصميم Toyota Tundra هذا العام وتصميم Land Cruiser 2022 متشابهان تمامًا.

عند مقارنة الطراز الجديد للسيارة بطراز العام السابق نرى أنهما يشتركان في ساعة خارجية وخزنة قوية.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي لاند كروزر على مصابيح أمامية وخلفية مع اختلافات كبيرة في الحجم.

تمتلك لاند كروزر نظامًا كهربائيًا في الحالة الصلبة بالإضافة إلى زوج السيارة البالغ حوالي 650 نيوتن.

مميزات لاند كروزر 2022

تجذب العديد من خصائص هذه السيارة عشاق السيارات المعاصرة ولكن فيما يلي أهمها:

تم بناء Land Cruiser بأحدث التقنيات ويتوفر أيضًا نظام هجين يجمع بين محركين في وقت واحد.

نلاحظ أن هذه السيارة كانت تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

نلاحظ أن السيارة قد تسير بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة.

سعر لاند كروزر في الإمارات عام 2022

هناك عدة أنواع مختلفة من سيارات لاند كروزر نذكر منها ما يلي:

بدءًا من 900 إلى 230.000 درهم إماراتي تتوفر الفئة 0 V6 EXR.

يتراوح سعر 0 V6 GXR من 900 إلى 260،000 درهم إماراتي.

تتراوح تكاليف محرك 0 V6 VXR من 900 إلى 290،000 درهم إماراتي.

سعر سيارة لاند كروزر في السعودية عام 2022