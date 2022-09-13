نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على اقوي سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 …أرخص عروض تقسيط عرض سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 ب 600 ريال بمواصفات ومميزات عالية الجودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 ب 600 ريال، تحرص شركة عبد اللطيف جميل على توفير عروض تقسيط سيارات تويوتا التي يزداد الطلب عليها مثل سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 التي تتميز بمساحة داخلية جيدة وتصميم انسيابي رائع يتزين بالكروم من الداخل والخارج كما تعد اقتصادية في استهلاك الوقود وتتميز بكماليات داخلية تتضمن رفاهية السائق والركاب أثناء القيادة كما تتميز بعدد من أنظمة الأمان التي تجعل قيادة تويوتا أفأنزأ أكثر أمانا. سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 توفر شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مميز لسيارة تويوتا اليابانية أفأنزأ 2021 عن طريق قسط شهري ميسر قيمته 600 ريال سعودي .

يسددها العميل على 60 شهر ولا يدفع أي دفعة مقدمة أو مصاريف إدارية.

ويجب أن يكون صافي الدخل الشهري للعميل المتقدم للحصول على عرض التقسيط تويوتا أفأنزأ نحو 5000 ريال شهريا.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى للتقسيط نحو

27,780 ريال سعودي، وقيمة الدفعة الأخيرة 26,335 ريال سعودي.

كما يمكن شراء سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 نقدا من شركة عبد اللطيف جميل بمبلغ 58,300 ريال سعودي مواصفات سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 يعمل محرك سيارة تويوتا أفأنزأ بسعة تبلغ 1.5 لتر.

بسعة تبلغ 1.5 لتر. كم يولد قوة تصل إلى 103 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة الواحدة.

ينتج محرك تويوتا أفأنزأ عزم دوران بقيمة 136 نيوتن لكل متر عند 4200 دورة خلال الدقيقة الواحدة.

يستهلك المحرك وقود بمعدل 16.1 كم/لتر.

وتصل سعة خزان الوقود نحو 45 لتر. تصميم سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 يأتي هيكل سيارة تويوتا أفأنزأ بقوة كبيرة تمكنه من السير على مختلف الطرقات.

بقوة كبيرة تمكنه من السير على مختلف الطرقات. مظهر السيارة رياضي انسيابي يزين بشبك أمامي يجعل مظهرها شبابي.

نظام الإضاءة يعمل بتقنية الليد .

عجلات السيارة من الألومنيوم بقياس 14 إنش.

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح.

يوجد مرأيات جانبية كهربائية تتلون بلون الهيكل.

كما أن مقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل أيضا. مميزات سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 مقاعد السيارة مصنوعة من القماش الفاخر.

تحتوي سيارة تويوتا أفأنزأ على مكيف هواء يدوي ويوجد بها فتحات التبريد.

على مكيف هواء يدوي ويوجد بها فتحات التبريد. نظام تويوتا أفأنزأ الصوتي يشمل أربع مكبرات للصوت وراديو أف أم.

يوجد بها أماكن للتخزين مثل الكونسول الأمامي والخلفي.

يمكن طي أحد مقاعد الصف الثاني أو الثالث لتوفير أكبر مساحة للتخزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل الآن على اقوي سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 …أرخص عروض تقسيط عرض سيارة تويوتا أفأنزأ 2021 ب 600 ريال بمواصفات ومميزات عالية الجودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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