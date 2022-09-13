نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل الأسعار في المملكة السعودية.. أحدث عروض السيارات المستعملة بالتقسيط المريح من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر عبد اللطيف جميل من أهم المؤسسات التي توفر إليكم تشكيلة من أفضل السيارات المستعملة من مختلف الماركات فالكثير منا يرغب في شراء سيارة مستعملة نظرًا لعدم المقدرة على شراء سيارة جديدة ويتواجد مركز عبد اللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة في جميع أنجاء المملكة العربية السعودية وإليكم من خلال مقالنا التالي أفضل سيارات مستعملة من عبد الطيف جميل.

سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل

سنقدم إليكم في السطور الآتية أفضل سيارات مستعملة من عبد اللطيف وجميل:

سيارة كيا ستينجر 2018 LX متواجدة في مدينة جدة السيارة أوتوماتيك ويمكن أن يتم الحصول على السيارة سواء من خلال الدفع كاش وتتوفر بسعر 92.000 ريال سعودي كما يمكن الحصول عليها بالتقسيط الشهري ويكون قيمة القسط 2.415 ريال سعودي. كما يوجد سيارة سوزوكي بالينو 2020 FLEET المتوفرة في مدينة الدمام أوتوماتيك ولونها هو الأحمر متوفرة بسعر 38.055 ريال سعودي ويمكن أن يتم الحصول على السيارة عن طريق التقسيط الشهري ويتم دفع شهريًا مبلغ بقيمة 873 ريال سعودي. يوجد أيضًا سيارة سوزوكي بالينو 2020 FLEET المتوفرة باللون الأبيض وتتواجد السيارة في مدينة جدة متوفرة بسعر 42.000 ريال سعودي ويمكن أن يتم الحصول على السيارة عن طريق التقسيط الشهري بمبلغ 985 ريال سعودي. من السيارات المستعملة التي يوفرها إليكم مركز عبد اللطيف جميل سيارة هيونداي اكسنت 2020 FLEET المتوفرة في فرع مدينة الدمام ومتوفرة بسعر 54.000 ريال سعودي ويمكن أن يتم الحصول عليها عن طريق التقسيط وتكون قيمة القشط الشهري 1.253 ريال سعودي. يوفر إليكم عبد اللطيف جميل سيارة هيونداي اكسنت 2020 FLEET المتوفرة باللون الأحمر فالسيارة أوتوماتيك ومتوفرة بسعر 54.669 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها عن طريق القسط الشهري وتكون قيمة القسط 1.253 ريال سعودي. كما يوجد أيضًا سيارة شفروليه سبارك 2020 FLEET ومتوفرة باللون الرمادي في مدينة الدمام والسيارة أوتوماتيك وتتوفر السيارة بسعر 34.576 ريال سعودي ويمكن الحصول على السيارة بالتقسيط الشهري وتكون قيمته 793 ريال سعودي.

عروض عبد اللطيف جميل على السيارات المستعملة

ما زال هناك الكثير من السيارات المستعملة التي يوفرها إليكم مركز عبد اللطيف جميل ولكل سيارة الكثير من المميزات وإليكم في السطور الآتية مجموعة من تلك السيارات: