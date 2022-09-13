أفضل سيارات تويوتا رخيصة في السعودية اقتصادية موفرة

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عمر شويل - جدة أفضل سيارات تويوتا رخيصة بالسعودية، تويوتا لها الكثير من الأنواع والفئات وتعد من السيارات التي لها ثقة كبيرة ما بين العملاء، لما لها من مزايا من متانتها الخارجية وقوة محركتها في كافة الموديلات، كما أنها تحظى بشهرة كبيرة في دول العالم كافة نظرا لأن أسعارها في متناول أغلب الفئات أسعار اقتصادية، كما أن سيارات تويوتا تتحمل الظروف المناخية والتضاريس المختلفة، ومن أفضل أنواع سيارات تويوتا منها كامري وكورولا ومحبي الدفع الرباعي فيوجد سيارات برادو التي تحمل مواصفات اللاند كروزر ولكن بسعر أقل.

أفضل سيارات تويوتا رخيصة في السعودية

سيارة تويوتا كامري مستعملة مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، وقود محرك السيارة البنزين، تحتوي على بلوتوث، مصابيح للرؤية في الضباب، كما أن بها شاشة لمس، جنوط السيارة مصنوعة من الالمونيوم، سيارة تويوتا كامري موديل 2008 سيدان، سيارة بها أنظمة أمان وفرامل متكاملة نظام فرامل مانع الانغلاق، مقاعد السيارة مصنوعة من القماش، محرك قوي يعمل بقوة 4 سلندر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك بعدد 5 سرعات. تحكم يدوي بالسيارة لدفع العجلات بقوة 5 سرعات. عدد أبواب السيارة 4 أبواب سيارة سيدان. سعر تويوتا كامري موديل 2008 ما بين 10 آلاف ريال إلى 12 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2017 رخيصة

سيارة تويوتا كامري من السيارات الأفضل دفع أمامي سيارات سيدان، محرك قوي يعمل بقوة 4 أسطوانات، المحرك يولد قوة دفع لعجلات السيارة بقوة 178 حصان، سيارة اوتوماتيك ناقل الحركة بعدد 5 سرعات، مقاس عجلات السيارة 16 بوصة، نوع محرك السيارة البنزين، سيارة كامري GL، نوع دفع العجلات فيها أمامي قيادة، بمحرك قوي 2.5 لتر.

سيارة بها الكثير من وسائل الاتصال يو اس بي، مع مشغل سي دي، كما ان السيارة بها مكبرات صوت. السيارة بها ميزة الفتح بالريموت وبها مكيف هواء بارد أوتوماتيك. كما أن السيارة بها مزايا الأمان بفرامل مانع الانغلاق. كما أن السيارة بها 2 وسائد هوائية. كما أن معدل استهلاك الوقود بنحو 14.2 كيلو متر لكل لتر بنزين. سعر السيارة تويوتا كامري 2017 مستعملة سعرها يبدأ من 25 الف ريال. وأما عن سعر تويوتا كامري ستاندر 2017 جديدة بسعر 81 الف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2018 رخيصة هايبرد