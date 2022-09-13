نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورولا كروس 2023 .. سيارة عصرية ومريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كورولا كروس 2023 ظهرت بشكلها الجديد عبر فئات S و SE وXSE الجديدة، تأتي السيارة بنظام معلومات ممتاز مع إضافة شاشة تاتش بحجم 8.0 بوصة مع خاصية Apple CarPlay وAndroid Auto، مع السحابة مع منفذ شحن USB-C.

مواصفات كورولا كروس 2023

تأتي السيارة بمواصفات ممتازة كما وضحنا بجزء بسيط عما تحتوية ولكن نقدم إليكم جميع التفاصيل:

التصميم الخارجي

تأتي السيارة بمظهرها الخارجي بشكل يرضي جميع العملاء وجاءت الإطارات بشكل متين جداً تجعل السيارة به ثبات تام على جميع الطرق مع مصابيح بها أضواء توضح كل شئ في الظلام الحالك مع الإنذار المانع للسرقة وإنذار الحوادث.

التصميم الداخلي

المقصورة تتماشى مع المنافسين بشكل جيد مع توفير المساحة المريحة للأقدام عند السائق وجنب السائق ولكن الجزء الثاني في سيارات الدفع الرباعي الصغيرة تجدها أكبر.

المحرك والأداء لسيارة كورولا كروس 2023

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر.

كورولا كروس تعمل بالغاز: 169 حصانًا؛ تستهلك جالون تصل إلى 32 ميل.

كورولا كروس هايبرد: 194 حصانًا، تستهلك في الجالون تصل إلى 37 ميل.

معايير السلامة والأمان

جميع سيارات كورولا كروس تأتي بنظام Toyota Safety Sense 3.0 تساعد السائقين بمميزات السلامة يعمل هذا النظام على أفضل نظام تثبيت السرعة مع الحفاظ على المسار مع التحذير في حالة المغادرة عن مسارك. تساعد السيارة على صعود جميع المرتفعات مع الفرملة في حالة الطوارئ. التنبيه بحركة المرور في الخلف مع مراقبة جميع النقاط مع توفير 9 وسائد هوائية قياسية.

نظام المعلومات والاتصال والترفيه

لوحة القيادة بها أحدث واجهة تعمل على شاشة مع إظهار المعلومات والإتصالات.

تتمتع السيارة بجميع خواص آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وراديو القمر الصناعي SiriusXM.

موعد طرح كورولا كروس

تويوتا كورولا كروس 2023 وكورولا كروس هايبرد سوف تتوفر في في أواخر صيف 2022.و النوعين من السيارة سوف يتوافر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ثم باقي الأسواق العالمية.

ألوان كورولا كروس 2023

الأحمر القرمزي. الفضي السماوي. الأزرق. الأبيض.

فئات كورولا كروس 2023

سعر تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية