نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة بالسعودية أفضل موديلات السيارات سيدان وهاتشباك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار السيارات المستعملة السعودية، تنتشر سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية في عدد من المدن أشهرها الرياض وجدة، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات شراء السيارات المستعملة خاصة بعد الارتفاع المتزايد في سعر السيارات الجديدة، واتجهت معارض السيارات إلى بيع السيارات المستعملة في كافة أنحاء المملكة، وتخصصت مواقع كبرى أيضاً في عرض أنواع مختلفة من السيارات المعروضة للبيع سواء كانت مستعملة أو جديدة كمواقع حراج السعودية أو يلا موتور والسوق المفتوح وتوفر لك جهد كبير وعناء البحث وتمكن الشاري من تواصل مع مالك السيارة مباشرة، ولكن ننصحك بعدم إرسال أموال إلا بعد فحص السيارة مع متخصص، وتختلف أسعار سيارات المستعملة وفق عدة عوامل من أهمها موديل السيارة وقراءة عداد الممشى، وحالة البدي الخارجي للسيارة وغيرها من تلك العوامل التي تتحكم في سعر السيارة المستعملة في السعودية بل في كل مكان مخصص لبيع السيارات.

أسعار سيارات مستعملة بالسعودية

يمكنك من خلال سوق السيارات المستعملة الحصول على سيارة تويوتا أو هيونداي أو شيفروليه مستعملة بسعر مغري جدا فيمكنك الحصول على سيارة هامر أيضا بسعر 25 ألف ريال سعودي موديل 2007، وتلك الموديلات تكون أسعارها منخفضة ولكن يعتمد عملية الشراء على حالة السيارة من الخارج، وسنعرض لكم عدد من سيارات مستعملة بسوق السيارات بالسعودية من مواقع معتمدة.

سعر سيارة شيفروليه بالسعودية مستعملة

معروض في الحساء بالمملكة سيارة شيفروليه ماليبو موديل عام 2012 مستعملة، لون السيارة الخارجي أسود لامع نظيفة من الخارج، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة مابين 120 ألف كيلو متر إلى 130 ألف كيلو متر، تنتمي السيارة إلى شريحة عريضة من محبي السيارات، حيث أن السيارة شيفروليه تصميم جرئ ذات طابع قوي.

من مزايا السيارة شيفروليه ماليبو مقصورة واسعة كبيرة تصميم داخلي مميز. القيادة للسيارة مريحة ومميزة سلسة بشكل كبير. محرك السيارة شيفروليه نوعه تيربو الذي يعكس بأداء قوي على السيارة. السيارة من الداخل باللون الرمادي مع الأسود. المقاعد مصنوعة من القماش. الطلاء الخارجي البدي بحالة جيدة وكالة. لم تتعرض السيارة إلى حوادث ولكن تصليحات بسيطة. سعر السيارة شيفروليه ماليبو كاش 25 آلف ريال سعودي.

سعر تويوتا كورولا 2013 بالسعودية مستعملة

معروضة للبيع سيارة كورولا مستعملة من المالك الأصلي، من وصف السيارة بأنها مستعملة نوعها سيدان، لم تتعرض إلى حوادث، مكان البيع في مدينة الرياض بالمملكة، عداد الممشى شاشة إلكترونية سجلت قراءة بنحو ما بين 80 ألف كيلو متر إلى 90 ألف كيلو متر.

تم تحديد سعر السيارة تويوتا كورولا 35 ألف ريال سعودي. طريقة السداد للمبلغ كاش للمالك الأصلي للسيارة. تمتاز السيارة بأن ناقل الحركة اوتوماتيك. ماكينة السيارة على الشرط وكالة. محرك السيارة قوي يعكس أداء السيارة. السيارة من الداخل باللون الرمادي.

سعر سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع

كورولا مستعملة سيارة خالية من العيوب ذات محرك قوي يعمل بقوة 4 سيلندر، زجاج يدوي الأمامي والخلفي، مكيف هواء تشغيل بارد يدوي، إطارات السيارة كورولا تم تغييرها جديدة، لم تتعرض السيارة إلى حوادث.

تتضمن السيارة على مزايا منها وسائد هوائية للأمان. نظام قفل مركزي التشغيل. متاح مفتاحين السيارة الأصليين. لون السيارة الخارجي فضي فاتح. خدوش بسيطة في مقدمة السيارة. من الداخل السيارة باللون البيج. سعر السيارة تويوتا كورولا 20 ألف ريال سعودي.

سيارة لكزس موديل 2001 LS مستعملة

سعر لكزس 2001 LS، سيارة مستعملة بها ناقل حركة اوتوماتيك، وقود السيارة البنزين، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 390 ألف كيلو متر، سيارة لكزس فل كامل فل الترا، السيارة لكزس باللون الأسود.

تحتوي السيارة على ثلاجة خلفية وستارة خلفية. السيارة باللون الأسود من الداخل مقاعد من القماش. ناقل حركة السيارة اوتوماتيك جيد التنقل. سعر السيارة لكزس 26.500 ريال سعودي.

كيا بيجاس مستعملة طراز 2020 بسعر منخفض

سيارة مستعملة كيا تتواجد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، المسافة المقطوعة للسيارة كيا بيجاس سجلت الأميال المقطوعة بنحو 96.786 ألف كيلو متر، سيارة كيا بيجاس 2020 بيضاء اللون الخارجي، من الداخل السيارة باللون الأسود.

ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير بحالة جيدة. تمتاز السيارة بأن لها محرك قوي بقوة 1.40 لتر. عدد أسطوانات المحرك 4 سيلندر. محرك السيارة اقتصادي استهلاك قليل. سعر السيارة كيا بيضاء فئة بيجاس 33 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة أم جي عبد اللطيف جميل موديل 2022

سيارة أم جي عائلية حمراء مستعملة معروضة للبيع لدى عبد اللطيف جميل السعودي معارض السيارات المستعملة والجديدة بضمان ثلاث سنوات، سيارة أم جي بدي الخارجي لها بحالة ممتازة باللون الأحمر، سيارة عائلية هاتشباك أم جي Zs، في الدمام طريق الملك سعود.

ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك بأكثر من سرعة. عداد الممشى سجل قراءة 20 ألف كيلو متر. سيارة ممتازة جداً من الداخل نظيفة ومن الخارج أيضاً. محرك قوي يعمل بالبنزين سيارة موفرة في استهلاك. سعر السيارة كاش بدون تمويل 56.925 ريال سعودي.

هيونداي توسان 2020 GL بسعر مغري

سيارة مستعملة هيونداي موديل 2020، متواجدة في مدينة جدة بالمملكة، السيارة هيونداي باللون البيج، من الداخل السيارة باللون البيج مقاعد مصنوعة من القماش، تحتوي السيارة على نظام ناقل حركة اوتوماتيك قير 6 سرعات، نوع السيارة بدفع أمامي بقوة محرك 2.00 لتر.

إطارات السيارة بحجم 17 إنش. محرك السيارة يعمل باستخدامك البنزين. عداد الممشى للسيارة هيونداي بقراءة تبلغ نحو 81.431 كيلو متر. السيارة بعدد أربعة أسطوانات. سعر السيارة هيونداي توسان 2020 كاش شامل الضريبة 77.625 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2016 بالرياض

سيارة كيا سوداء اللون من الخارج، من الداخل باللون البيج والمقاعد مصنوعة من الجلد، سيارة مستعملة فان بوكس، ناقل الحركة اوتوماتيك لأكثر من سرعة مريحة في القيادة فارهة من الداخل، تحتوي على 7 مقاعد.

سيارة كيا فان بوكس مستعملة للبيع بالرياض. من السيارات التي تعرض بكثرة للبيع ومطلوبة لأنها مميزة. تناسب السيارة العائلات الكبيرة أو الصغيرة. تحتوي السيارة على شاشة لقياس عداد ممشى السيارة المسافة المقطوعة بنحو 200 ألف كيلو متر. القيمة المالية للسيارة شاملة الضريبة 60 ألف ريال سعودي.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2017 مستعملة

للبيع سيارة كيا سبورتاج سوداء اللون من الخارج بدون خدوش لم تتعرض للحوادث، نوع السيارة عائلية، مميزة بناقل حركة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات، تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة.

بائع السيارة المالك الأصلي مالك فردي. عداد الممشى للسيارة سجل 139 ألف كيلو متر. سيارة نصف فل بمحرك 2400 سي سي. إنارة زينون سيارة بها حساسات خلفية. تحتوي السيارة على فتحة سقف.

مستعمل سيارة كيا ريو موديل 2015 للبيع

سيارة للبيع من كيا فئة ريو إصدار عام 2015، حالة السيارة العامة ممتازة معروضة من المالك الأصلي، تواصل عبر رقم الجوال، تم عمل للسيارة صيانة من جانب الوكيل تم الآتي غيار زيت السيارة داخل مراكز بترومين، وتغيير كوبلات وبواجي السيارة، وتغيير بطارية السيارة كيا، والمفردات أيضاً، وداخل المركز تم تنظيف كامل لكل من البوابة والبخاخات مع تغيير فلاتر المكيف الصيانة كانت شاملة السيارة.

مواصفات السيارة الأساسية كيا ريو 2015 حمراء. نوع السيارة كيا سيدان مستعملة. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير أكثر من سرعة. سجل عداد الممشى للسيارة قراءة المسافة المقطوعة بنحو 190 ألف كيلو متر. سعر السيارة كيا 2015 كاش 25 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة كاديلاك مستعملة طراز 2018

كاديلاك سيارة موديل عام 2018 مستعملة بحالة جيدة، السيارة بها ناقل حركة اوتوماتيك قير بعدد 6 سرعات، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 50 ألف كيلو متر، سيارة كاديلاك سوداء بطلاء بدون خدوش أو رشوش.

سيارة كاديلاك اسكاليد مستعملة نوعها عائلية. تتواجد السيارة في مدينة الرياض. مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد. لون صالون السيارة من الداخل بيج. سعر السيارة كاديلاك اسكاليد تبلغ نحو 220 ألف ريال سعودي.

سيارة فورد اكسبلور 2007 مستعملة بمواصفات أمريكية

سيارة مستعملة فورد تأتي بمواصفات أمريكية وارد أمريكي، السيارة بدبل مفصول، كما تحتوي السيارة على مثبت سرعة، مع جنوط من الحديد، شاشة السيارة سجلت عداد ممشى بنحو 200 ألف كيلو متر، المحرك وكالة شد بلد، مع تعديل للباب الخلفي من اليمين، مكينة على الشرط.

سيارة فور أكسبلور بمحرك 6 سيلندر. سيارة بها محركات ممتازة الحالة. مكيف كمبيوتر يحتاج إلى تنظيف. تحتاج السيارة إلى تصليحات بقيمة 2000 ريال. سعر السيارة فورد نهائي 11 ألف ريال سعودي.

سيارة سنتافي طراز 2016 مستعملة

هيونداي سنتافي مستعمل طراز 2016، نوع السيارة هيونداي عدد 7 راكب، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك بعدد 6 سرعات، الطلاء الخارجي للسيارة باللون الأبيض، سيارة هيونداي في مدينة سكاكا مستعملة.

سيارة هيونداي عائلية مستعملة. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 160 ألف كيلو متر. مرايا السيارة الجانبية الكترونية. سعر قابل للتفاوض السيارة بسعر 60 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة فولكس واجن جيتا موديل 2016

سيارة فولكس اوتوماتيك وقود المحرك البنزين موفرة في استهلاك الوقود، حالة السيارة مستعملة ولكنها نظيفة جدا من الداخل والخارج، السيارة ماكينة والقير حالتهم على الشرط، كهرباء السيارة سليمة، عضلات السيارة تحتاج إلى صيانة بسيطة، استمارة فحص سارية، عداد الممشى للسيارة سجل 166 ألف كيلو متر أو أكثر بقليل، مطلوب للسيارة مبلغ 25 ألف ريال سعودي، تحتوي السيارة على مكيف هواء بارد اوتوماتيك، شاشة لمس، الطلاء باللون الرمادي.

سعر تويوتا كامري 2017 مستعملة

السيارة تويوتا كامري في مدينة جدة بالروضة معروضة للبيع مستعملة، السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، الطلاء الخارجي باللون الرمادي، عداد الممشى للسيارة 200 ألف كيلو متر، السيارة تم إعادة دهنها من عدة أماكن.

حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتازة بدون خدوش أو حوادث. طريقة سداد ثمن السيارة مطلوب كاش. وقود السيارة البنزين الماكينة والقير والمكيف على الشرط. البودي له رش تجميلي، مرايا السيارة كهربائية. اضوية من الليد، بلوتوث، سنتر لوك. استمارة فحص مجددة، مكيف بارد.

سيارة هيونداي مستعملة موديل 2019 للبيع

في مدينة الخفجي سيارة هيونداي، نوع السيارة أوبل فئة استرا، السيارة مصنوعة موديل 2019، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، الهيكل الخارجي للسيارة باللون الأبيض.

دهان السيارة الأصلي رش تجميلي فقط. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 10000 كيلو متر. طريقة سداد ثمن السيارة كاش تواصل عن طريق الهاتف.

سيارة اكسنت فل كامل 2011 اوتوماتيك

تتوفر السيارة للبيع في سكاكا بمنطقة الروضة بالمملكة، نوع السيارة هيونداي اكسنت 2011، عداد الممشى للسيارة ما بين 90 الف كيلو متر إلى 99 ألف كيلو متر، دهان السيارة الخارجي الأصلي، سيارة ممتازة بدون حوادث.

تحتوي السيارة على فتحة سقف، مرايا السيارة كهربائية. شاشة لمس، مثبت سرعة، دخول بدون مفتاح. كاميرا خلفية، أكياس هوائية للأمان. كراسي من الجلد، سنتر لوك. سعر السيارة هيونداي اكسنت كاش 16 الف ريال سعودي.

سيارة رينو طراز عام 2014 مستعملة

متواجدة السيارة في مدينة جدة بحي الفضل، السيارة موديل عام 2014 مستعملة بقير ناقل حركة عادي يدوي، الماكينة والقير والبودي الخارجي على لشرط، مطلوب مبلغ 12 ألف ريال سعودي كاش، السيارة بمواصفات أمريكية، نوع الوقود المستخدم بنزين، الدهان الخارجي الأصلي باللون الأبيض، عداد الممشى للسيارة من 30 ألف كيلو متر إلى 40 ألف كيلو متر.