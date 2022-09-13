انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات جيتور X95 موديل 2022.. اعرفوا تمنها بقى كام بعد الزيادة الاخيرة والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات جيتور X95 موديل 2022

مواصفات جيتور X95 موديل 2022

رياض - احمد صلاح - خضعت سيارات شركة جيتور لارتفاع الأسعار الأخير ولعل إصدارباعتباره من فئة “العربات الرياضية” شهد ارتفاعًا أكثر من باقي إصدارات الشركة، مع العلم ان كافة انواع السيارات وغصداراتها شهدت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها، حيث بلغ الارتفاع في بعض السيارات حوالي 60 ألف جنيه مثل سيارة بيستون B70 موديل 2022 التي شاركنا معكم مواصفاتها وسعرها بعد الزيادة.

إليكم أهم وأبرز مواصفات سيارة جيتور X95 موديل 2022:

المحرك: محرك السيارة رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعته 1600 تريبو / سي سي.

قوة المحرك 196 حصان و230 نيوتن عزم الدوران.

يتألف ناقل الحركة من 6 حركات أوتوماتيكية.

تجهيزات السيارة الداخلية: قفل مركزي، نظام تكييف شامل، منظومة كاملة من الوسادات هوائية، نظام صوتي ترفيهي، حساسات وركن كاميرا لسهولة القيادة والاصطفاف، مثبت سرعة، مكابح ABS و EBD.

جنوط رياضية مثبتة على قاعدة عجلات طولها 2855 مم.

سعة خزان الوقود: 57 لتر.

سعر سيارة جيتور X95 في مصر

يقدر متوسط الزيادة على ثمن السيارات تقريبًا بين 20 ألف و 60 ألف جنيه، وذلك استنادا لنوع وجودة السيارة وزمن إصدارها، في حين ان شركة جيتور طرحت هذا الإصدار على فئتين، وهذه هي الأسعار: