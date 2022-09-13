نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع بأرخص الأسعار وبحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع سيارات هوندا لا يوجد سقف لأحلامك مع تصميماتها المتجددة والمختلفة في كل إصدار لسيارات هوندا إحصل الأن على سيارة هوندا التي تتناسب مع شخصيتك من أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية. سيارة هوندا CRX أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع للبيع بأقل قسط شهري في المملكة سيارة هوندا CRX أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة هوندا CRX مستعملة 20000 ريال سعودي.

السيارة هوندا CRX متاحة بالتقسيط بمقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هوندا CRX أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هوندا CRX بلغ 227000 كيلو متر.

السيارة هوندا CRX متاحة بلون خارجي أحمر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هوندا CRX الديزل.

السيارة هوندا مجهزة بفرش جلد ومكيف وفرش قماش وريموت كنترول وباور وفتحة سقف والنظام الذكي لركن السيارة ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه.

تحتوي السيارة أيضا على مشغل دي في دي ومدخل يو إس بي وبلوتوث.

بالإضافة إلى وجود حساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للركاب ونظام توزيع قوة الفرامل.

السيارة مزودة بجنوط وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

للحصول على السيارة هوندا CRX مستعملة يرجى التواصل مع البائع والإتصال على الرقم 0582966828.

للبيع سيارة هوندا أكورد أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

تباع السيارة هوندا أكورد مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هوندا أكورد أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هوندا أكورد بلغ 10000 كيلو متر.

السيارة هوندا أكورد متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هوندا أكورد البنزين.

تأتي السيارة هوندا أكورد بهيكل من السيدان.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا أكورد مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966596120627. للبيع سيارة هوندا أكورد أول إستخدام 2018 مستعملة يتوافر للبيع أيضا سيارة هوندا أكورد أول إستخدام 2018 متاحة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هوندا أكورد مستعملة 15000 ريال سعودي.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة هوندا أكورد فضي.

تأتي السيارة هوندا أكورد بهيكل من السيدان وبطراز أوتوماتيك.

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