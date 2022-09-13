نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بأقل الأسعار بالسعودية مستعملة بحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حراج السيارات بالسعودية, من اليوم لا يُعد شراء السيارة المناسبة أمر صعب ويحتاج لمال فوق استطاعتك فالآن متوفر سيارات مستعملة بحالة جيدة وأسعار تتناسب من الدخل المتوسط بكافة الموديلات بداخل المملكة، فهناك متوفر السيارات التويوتا والهيونداي وشيفروليه وMG ونيسان وغيرهم الكثير ما عليك غير إختيار النوع التى ترغب به والأسعار المناسبة إليك. سيارة هيونداي فوليستر 2013 متواجدة في مدينة مكة من مالكها الاول.

الدهان الخارجي للسيارة هيونداي لونه أزرق. ناقل الحركة المتوفر بالسيارة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم بالسيارة بنزين.

متواجد بها فتحة سقف، ومرايا كهربائية ونظام دخول السيارة بدون مفتاح.

كما متوفر بها كاميرا خلفية لتسهيل الركن على السائق بالأخص في الاماكن المزدحمة.

أول شئ يتسأل عليه المشتري هى حالة المكيف فهو يعمل وبحالة جيدة.

مزودة بأضوية LED.

نظام الصوت بها عبارة عن بلوتوث ومدخل AUX /USB.

المسافة المقطوعة تسجل بالعداد 200,000 كيلو متر.

الهيكل بحالة جيدة فقط يوجد عيوب بسيطة في البودي.

يمكنك التواصل مع المالك لمعرفة السعر على الرقم 00966582967654. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2015 السيارة ذات مواصفات أمريكية الصنع.

تعمل بإستخدام البنزين وناقل الحركة الخاص بها أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة أبيض. وسائل الرفاهية بالسيارة:- فتحة سقف

شاشة لمس.

مرايا كهربائية.

نظام ملاحة.

مكيف.

كراسي جلد.

أضوية زينون.

أضوية LED.

كراسي مدفأة. وسائل الأمان بالسياره:- مثبت سرعة.

حساسات إصطفاف.

سنترلوك.

أكياس هوائية. نظام والصوت بالسيارة:- بلوتوث.

مدخل AUX /USB.

عداد السيارة سجل 85,000 كيلو متر. الدهان كما هو لا يتم الرش من قبل.

الهيكل بدون حوادث.

طريقة الدفع كاش والسعر المحدد مقابل نقل الملكية للشاري هو 19,000 ريال سعودي.

رقم المالك للتواصل معه بكل سهولة 0966583673837. سيارة فودر ماونتير 2810 مستعملة للبيع متواجدة السيارة الأن بالمدينة بحي الخالدية، وهى ذات مواصفات خليجية الصنع يطلب بها المالك 20,000 ريال سعودي والدفع يكون كاش السيارة. مواصفات السيارة: السيارة سارية مسافة تصل تقريباً إلى 200,000 كيلو متر.

بها فتحة سقف.

السيارة ذات لون رمادي.

كما مزودة بمثبت سرعة.

كراسي السيارة مكسوة بالجلد.

المكيف يعمل وحالته جيدة.

مازالت السيارة بالدهان الأصلي.

لا يتعرض الهيكل الخارجي لأي حادث حتى الآن.

التواصل مع المالك من خلال الرقم 00966540283241.

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