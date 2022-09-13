نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشتري سيارات الأحلام بأسعار تبدأ من 8000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة بكافة أنواعها في المملكة العربية السعودية, أصبح عليها إقبال كبير نظراً للأحوال الأقتصادية الراهنة وغلاء أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه فلجأ الكثير لحراج السيارات فتتوفر الآن العديد من السيارات المستعملة بحالات ممتازة وأسعار تنافسية مناسبة للجميع، وسوف نعرض إليكم الأن مجموعة من السيارات ذات الأسعار المتوسطة.

سيارة شيفروليه أفيو 2009

تعرض السيارة للبيع وهو متواجدة بمدينة الرياض حالتها ممتازة لا تحتاج لتصليحات من أي نوع.

مواصفات السيارة:

السيارة ذات مواصفات خليجية الصنع.

ناقل الحركة بها نوعه أوتوماتيك.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

الهيكل الخارجي لونه أزرق.

الإضافات المتواجدة بالسيارة:

تتوافر بها عدة مزايا آخرى وهي كالآتي:-

نظام ملاحة.مكيف يعمل وحالته جيدة.

كراسي مدفأة.

نظام الصوت عبارة عن مدخل AUX/USB.

السيارة سارية مسافة مسجلة بالعداد تصل تقريباً إلى 200,000 كيلو متر.

يرغب البائع في الدفع كاش ولا يوجد أي نية للتقسيط يصل المبلغ المطلوب إلى 8,000 ريال سعودي.

عند الرغبة في الحصول على السيارة قم بالإتصال بالمالك عبر رقم الهاتف 00966595707515.

سيارة مستعملة شيفروليه فان 2003

السيارة ذات مواصفات أمريكية الصنع 6 سلندر يُأكد المالك على حالتها الممتازة ويشترط الفحص قبل التنازل للتأكد من ذلك.

مواصفات السيارة شيفروليه:

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

ناقل الحركة المتوفر بها أوتوماتيك.

الدهان الخارجي ذات لون بيج.

مازالت السيارة بالدهان الأصلي من المصنع لا يقوم المالك برشها.

الهيكل الخارجي كما هو لا يتعرض لأي حادث من قبل.

المزايا الإضافية:

متواجد بها مرايا كهربائية.

مكيف.

كراسي جلد طبيعي.

ومن وسائل الأمان بها مثبت سرعة, وسنترلوك, وأكياس هوائية.

المبلغ المحدد مقابل شراء السيارة 15,000 ريال سعودي والدفع كاش.

للحصول عليها والقيام بشرائها يمكنك التواصل مع المالك من خلال الرقم 00966566406951.

سيارة شيفروليه أفيو 2008 للتنازل