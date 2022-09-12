نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان وهيونداي موديلات متنوعة للبيع في السعودية بأسعار تناسب الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات نيسان وهيونداي موديلات متنوعة للبيع في السعودية بأسعار تناسب الجميع، تتوفر بمدينة القصيم للبيع سيارة هيونداي سوناتا مستعملة 2015 فل كامل مشت 316 الف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي يعطي قوة 178 حصان والقير اوتوماتيك، الموتور منوة المستخدم، كتالوج الوكاله موجود، الاستمارة والفحص جدد، المحركات والبودي شرط. تتميز بمقاعد جلدية، مصابيح LED، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت للسرعة، دخول ريموت، تحكم طارة، اتصال بالبلوتوث، تشغيل بصمة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، سقف بانوراما، وسائد هوائية جانبية، تحكم كهربائي بالمقاعد، حساسات وكاميرا خلفية، جنوط مقاس 18 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 26 ألف ريال.

سيارات مستعملة هيونداي نيسان للبيع

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة نيسان سنترا مستعملة 2015 مشت 100 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 113 حصان والقير اوتوماتيك. السيارة مالك ثاني البودي به رشوش متفرقة من المالك السابق، تم عمل صيانات للسيارة وتغيير الدودة، تم تركيب 4 كفرات جديدة، ترخيص جديد وفحص ساري. تتميز بمقاعد مخمل، ابواب شفط، مكيف يدوي، وسائد هوائيه، إمكانية الدخول الذكي، قفل مركزي، مشغل سي دي، 4 مكبرات صوت، صندوق خلفي كهربائي، جنوط مقاس 15 بوصة. السعر المطلوب 25 ألف ريال قابل للتفاوض.

تتوفر بمدينة مكة المكرمة للبيع سيارة هيونداي سنتافي 2013 فل كامل مشت مائتي وسبعين ألف كم، محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي يعطي قوة 270 حصان والقير أوتوماتيك، البودي نظيف باستثناء رش قطعتين فقط وباقي السيارة وكالة شرط. تتميز بتكييف متعدد المناطق، تشغيل بصمة، دبل، ديفلوك، تحكم من طارة القيادة، مراتب جلدية، نظام تثبيت سرعة، نظام ذاكرة وتحكم كهربائي بالمقاعد، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مشغل دي في دي، بلوتوث، وسائد هوائية جانبية وخلفية، حساسات خلفية للمساعدة على الركن، جنوط مقاس 18 بوصة، فتحه سقف بانوراما. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 26 ألف ريال.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة نيسان ماكسيما مستعمل 2010 مشت ثلاثمائة ألف كيلو متر، السيارة الفئة الأقل من الفل مباشرة بمحرك اقتصادي 6 سلندر وقير أوتوماتيك. الملاحظات: البودي مرشوش حزام بسبب بعض الحكات وتم تغيير جميع القطع الاستهلاكية لغرض الفحص الدوري، ايرباق سليم، شاص سليم، كفرات ممتازه، مكيف على الشرط. تتميز بمقاعد كهرباء، فتحة سقف، مقاعد مخمل نظيفة بتلبيس نايلون، إنارات زينون، كشافات ليد، تشغيل بصمه، نظام صوتي فاخر، تحكم في الطارة. وصل أعلى سوم إلى 15 الف ريال والسعر المطلوب 22000 ريال.