نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الآن احصل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 …أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات مميزات عاليه اوعي يفوتك العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 60 شهر، سيارة كيا سبورتاج 2022 من أكثر السيارات العملية والرياضية تميزت السيارة الكورية باعلي جودة وأحدث تقنية، بجانب مظهرها الرياضي الملفت للنظر، قد تبدو السيارة صغيرة في الحجم لكنها شاسعة من الداخل، تحتوي السيارة على إمكانيات عالية الجودة والفخامة، هذه السيارة وجدت رواجاً كبيراً في كثير من البلدان هذه الأيام نظرا لأنها تجمع بين الجودة والسعر المناسب، لذلك سنتعرف عليها عن قرب في هذا المقال، مواصفاتها مميزاتها وأسعارها في البلاد. أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 قد يصل قيمة القسط الشهري لتقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 868 ريال سعودي .

قد يصل قيمية أول دفعه إلى 192 ألف و 509 ريال سعودي .

قد يصل القسط الأخير إلى 10 الف و144 ريال سعودي.

وقد يصل مدة سداد قيمة السيارة 5 سنوات أي 60 شهر . مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 جاءت السيارة الكورية كيا سبورتاج 2022 مدعمة ببعض المواصفات وهي كالتالي: تدعم السيارة وسائل الأمان الكاملة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة الانغلاق.

الفرامل موزعة توزيعاً إلكترونياً.

حساسات خلفية تعمل أثناء الركن.

تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال في المقاعد الخلفية.

المصابيح الأمامية هالوجين وعدسة ثنائية الإضاءة.

إمكانية التحكم عن بعد في فتح أبواب السيارة وغلقها.

تحتوي السيارة على مكيف هواء ذات فتحات خلفية.

جاء السيارة بنظام الزجاج الكهربائي الخلفي والأماني.

جاءت عجلات السيارة من النوع الرياضي مقاس 16 بوصة. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 سيارة كيا سبورتاج 2022 تحتوي على مجموعة من المميزات أهمها الآتي: جاء تصميم السيارة جديد وجذاب.

تميزت مقدمة السيارة بالفخامة.

تميزت تجربة القيادة مع السيارة بالسهولة والإنجاز.

تقدم وسائل الأمن والسلامة حيث أتت علي أعلي مستوي.

جاءت السيارة بنظام تجنب الاصطدام الأمامي.

تحتوي السيارة على وسائد هوائيه جانبيه.

السيارة تساعد السائق في التعرف علي المنحدرات.

تحكم إلكتروني كليا في الفرامل وفي قوة الثبات.

نظام فرامل السيارة جاء من النوع المانع للانغلاق مع نظام مراقبة النقطة العمياء. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في البلاد حصلت سيارة كيا سبورتاج 2022 على نسبة عالية من الرواج في البلاد واسعراها كالتالي: بلغ سعر السيارة في مصر ما بين 555 ألف جنية مصري إلي 720 ألف جنية مصري يختلف السعر باختلاف الفئة.

يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية حوالي 95 ألف ريال سعودي حتى 132 ألف ريال سعودي على حسب نوع الفئة المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط الآن احصل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 …أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات مميزات عاليه اوعي يفوتك العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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