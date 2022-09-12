ابرز مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 تعرف علي الاسعار

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عمر شويل - جدة تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة حيث سيتم وضعها بين طرازي CH-R و RAV4. هذه الإضافة المرحب بها إلى عائلة Corolla هي وسيلة نقل رائعة توفر كل ما تحتاجه في سيارة SUV حديثة. حيث لا تتوقع ميزات متميزة مثل أحدث إصدار من Highlander، ولكن مع ذلك ، تقدم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات حزمة ممتازة ذات قيمة ممتازة مقابل المال. إنه متوفر بخطوط نظيفة وحديثة ويتميز بتصميم داخلي واسع ومتنوع للغاية.

تويوتا كورولا 2022

النظر إلى أن سيارة الدفع الرباعي الصغيرة هذه هي في الأساس سيارة كورولا مرفوعة، فهي تتعامل بشكل جيد. بالطبع ، لا يمكنك توقع رشاقة تشبه Supra، فإن Corolla Cross مريحه للقيادة في جميع أنحاء المدينة وعلى الطريق السريع، لكن ستلاحظ الكثير من ضجيج الطريق من الإطارات الأكبر مقاس 18 بوصة. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر رياضية ، فيمكنك الاطلاع على Honda HR-V أو حتى Kia Seltos. ولكن إذا كنت تبحث عن الراحة، فإن Corolla Cross يناسبك.

المواصفات الفنية Corolla Cross

الأبعاد: الطول 4،460 متر

متوفر بنزين هجين

القوة القصوى 197 حصان

وقت التسارع الأسرع هو 8.1 ثانية

متوفر بالدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي.

الأبعاد الخارجية للسيارة

كممثل للفئة المدمجة ، فإن تويوتا كورولا لديها شيء واحد على وجه الخصوص للتغلب عليه: فولكس فاجن جولف. لقد تمكنت حرفياً من القيام بذلك ، لأن تويوتا كورولا تقيس تسعة سنتيمترات كاملة أكثر من طراز فولفسبورج وبالتالي تخدش تقريبًا علامة 4.40 متر ، والتي تعتبر بخلاف ذلك مدمجة فقط في سيارات الدفع الرباعي.

حتى الطرازات المتميزة في هذه الفئة ، مثل Audi A3 Sportback (4.34 متر) أو BMW 1 Series (4.32 متر) ، أقصر كثيرًا. لكنهم ليسوا جزءًا من منافسة Corolla المباشرة على أي حال. على النقيض تمامًا من Ford Focus (4.38 مترًا) أو Opel Astra (4.37 مترًا) ، والتي تقع أيضًا فوق الجولف.

هذه النماذج قريبة من بعضها البعض من حيث العرض. يبلغ طول كورولا والجولف 1.79 متر. يبلغ طول سيارة أوبل سنتيمترين وفورد يبلغ عرضها 1.83 مترًا تقريبًا.

من حيث الارتفاع ، يتم التعبير عن الشكل الرياضي وبالتالي الخط المسطح للسقف ليس فقط في كورولا على ارتفاع 1.44 متر ، ولكن أيضًا في فورد فوكس (1.45 متر). الجولف والأسترا أكثر عملية وبرج فوق الثنائي بارتفاع 1.49 متر.

الطول: 4.37 متر

العرض: 1.79 متر

الارتفاع: 1.44 متر

قاعدة العجلات: 2.64 متر

من بين الاختلاف الكبير في الطول ، فإن قاعدة عجلات كورولا أطول بمقدار سنتيمترين فقط من قاعدة الجولف (2.62 متر). تحزم Astra اثنين آخرين ويمكن أن تقدم Ford Focus أكثر من 2.70 متر.

ما مدى أمان تويوتا كورولا كروس

Corolla Cross آمن للغاية. لديها قائمة واسعة من ميزات السلامة القياسية، بما في ذلك تسع وسائد هوائية، والتحذير من مغادرة المسار، والتحكم التكيفي في التطواف بأقصى سرعة، والفرملة التلقائية مع اكتشاف المشاة. لسوء الحظ، لم تختبر الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ولا معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) سيارة Corolla Cross، ولكن ليس هناك شك في أنها ستجتاز اختباراتها بألوان متطايرة.