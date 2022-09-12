نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بالتقسيط احصل على أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022على 5 سنوات بمواصفات ومميزات عالية الجودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022على 5 سنوات، تعد سيارة تويوتا كورولا 2022 ذات تصميم انسيابي فخم قد تم تجهيزها بالعديد من الكماليات الداخلية والخارجية التي تجعلها من أفضل السيارات المقدمة من شركة تويوتا اليابانية، تتميز بوسائل أمان متعددة وست فئات مختلفة في قدرة المحرك والكماليات المزودة بها والسعر، ونظرا لارتفاع سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 فقد وفرات شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض تقسيط لها ب 900 ريال سعودي. تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022على 5 سنوات تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مميز للراغبين في الحصول على تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط المريح.

يتم سداد قسط سيارة تويوتا كورولا على 60 شهر يدفع العميل مبلغ بقيمة 900 ريال سعودي شهريا.

يسدد في بداية الحصول على عرض التقسيط دفعة أولى تبلغ قيمتها

27,164 ريال سعودي.

بينما تصل قيمة الدفعة الأخيرة للتملك إلى 31,720 ريال سعودي.

يشترط أن يكون صافي الدخل للمتقدم للحصول على عرض التقسيط نحو 10000 ريال سعودي.

ولا يدفع أي دفعة مقدمة للحصول على عرض التقسيط.

ويمكن شراء سيارة تويوتا كورولا 2022 نقدا بسعر 79,300 ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تعمل سيارة تويوتا كورولا 2022 بمحرك تبلغ سعته 1600 سي سي ويعمل بقوة تصل إلى 120 حصان.

يقدر عزم دوران محرك تويوتا كورولا بنحو 154 نيوتن لكل متر.

يتصل محرك تويوتا كورولا بناقل حركة أتوماتيك يشمل 10 سرعات مختلفة.

ويستهلك وقود بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كيلومتر خلال الساعة في مدة تصل إلى 10.8 ثانية. تجهيزات سيارة تويوتا كورولا 2022 زودت سيارة تويوتا كورولا 2022 بمكيف هواء اوتوماتيك لتلطيف درجة الحرارة بداخل السيارة.

بمكيف هواء اوتوماتيك لتلطيف درجة الحرارة بداخل السيارة. تشمل زجاج كهرباء ومرايا جانبية تعمل عن طريق الكهرباء.

كما تعمل مصابيح تويوتا كورولا عن طريق تقنية الليد النهارية.

يأتي جنوط السيارة بمقاس 15 بوصة.

تشمل مصابيح للضباب خلفية وأمامية يوجد بها حساسات ركن خلفية. تحتوي على أنظمة أمان متعددة مثل نظام توزيع أليكتروني للفرامل EBD

نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS

نظام الثبات الإلكتروني ESP. أبعاد سيارة تويوتا كورولا 2022 الطول الكلي للسيارة تويوتا كورولا 2022 4630 ملليمتر بينما يبلغ عرضها 1780 ملي متر.

كما يبلغ ارتفاعها 1435 مليمتر.

تبلغ سعة الحقيبة الخلفية نحو 371 لتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن بالتقسيط احصل على أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022على 5 سنوات بمواصفات ومميزات عالية الجودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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