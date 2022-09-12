نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٧٠٠٠ ريال أفصل أربع سيارات مستعملة في السعودية وبأسعار مناسبة بالتقسيط المريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام أحد مواقع بيع وشراء السيارات سواء كانت مستعملة أو حديثة بالكشف عن حزمة من أفضل أربع سيارات مستعملة في السعودية، هذه السيارات تم إصدارها في سنوات مختلفة وحتى وإن كان تم إطلاقها منذ وقت طويل جدًا إلا أنها لا يزال عليها الطلب حتى الآن جديدة، وهذه فرصة عظيمة إلى كل شخص يحتاج إلى سيارة وليس لديه القدرة على شراء سيارة بالأسعار المقدمة بها في الفترة الحالية.

سيارات مستعملة في السعودية لعام 2022م

والأربع سيارات المستعملة الموجودة في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية تتمثل فيما يلي:-

1. سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

موتور السيارة سعته تبلغ 2500 سي سي وهي فئة جي إل إي والعداد يحسب حتى 90 ألف كيلو مت، السيارة من الخارج لونها أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتتسع لحوالي خمسة أفراد بالغين، القير المقترن بالموتو عادي ويتم التحكم في زجاج كهربيًا وسعرها 8 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل اتصل على رقم 966599889582.

2. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

السيارة هي سيارة شائعة جدًا في الهيكل الخارجي ولونها من الخارج هو اللون الأبيض وتم إطلاقها في عام 2013م وسعر السيارة في الرياض يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب وقدرتها على السير في الأراضي الغير ممهدة قوية ويمكن أن تتواصل مع مالك السيارة على رقم 966594915649.

3. سيارة تويوتا كورولا 2005 مستعملة

لون السيارة من الخارج هو اللون الأبيض وسعرها يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي وعجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم والمسافة القصوى للسيارة تبلغ 68 ألف كيلو متر مسافة ويقترن الموتور بناقل حركة اوتوماتيكي وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966593521439.

4. سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة

السيارة تم إطلاقها في عام 2005م وهي موجودة الآن بحالة مستعملة في الرياض في المملكة العربية السعودية ولونها من الخارج هو اللون الأسود وتتكون من أربعة أبواب وسعر بيع السيارة كاش هو 7 آلاف ريال سعودي وقدرة السيارة في السير على الأراضي الغير ممهدة ولأي تفاصيل عليكم بالاتصال على رقم 966583253167.