نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة أقساط بدون مقدم في السعودية قسط شهري بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة أقساط للبيع بدون مقدم بحالة جيدة في السعودية بتقسيط شهري بسيط وفترة سداد طويلة وفق الميزانية المالية للمشتري، ومن السيارات المعروضة أيضاً سيارات للتنازل بدون مقابل بقسط شهري من ألف ريال سعودي، والتمويل من شركات وبنوك كبرى بالمملكة مثل الراجحي وتوكيلات سيارات عبد اللطيف جميل وبنك الأهلي وغيرها من الأماكن الأخرى، سيارة أقساط بمواصفات قياسية مع تجربة أداء مختلفة ومستوى استهلاك في الوقود مناسب.

سيارة أقساط للبيع بدون مقدم أو مقابل

سيارة بالتقسيط كيا موديل 2022 مستعملة فئة K5، تتوفر السيارة في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، سيارة مستعملة نوعها سيدان صالون، ناقل الحركة القير أوتوماتيك، سيارة أقساط لمدة 49 شهر.

السيارة ماشية 9000 كيلو متر. الهيكل الخارجي للسيارة أبيض اللون بدون خدوش بحالة ممتازة. معلومات التمويل واقساط السيارة لدى بنك الراجحي. السيارة كيا قيمتها المالية 137 ألف كيلو متر. القسط الشهري للسيارة بقيمة 1688 ريال سعودي. الأقساط المتبقية تبلغ نحو 49 قسط شهري. الدفعة الأخيرة مطلوب 35 ألف ريال سعودي.

هيونداي كريتا 2022 مستعملة أقساط للبيع

تتواجد في مدينة الرياض سيارة أقساط للتنازل من المالك الأصلي هيونداي كريتا، سيارة نوعها عائلية بحالة جيدة جدا مستعملة، السيارة ماشية 5000 كيلو متر، الهيكل الخارجي وكالة باللون الرمادي بدون خدوش الهيكل الأصلي، القير ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك.

اسم بنك تمويل السيارة لدى شركة تأجير سيارات.

القسط الشهري مطلوب 1980 ريال سعودي.

الأقساط لمدة 60 قسط شهري.

مطلوب مبلغ دفعة أخيرة للسيارة 20 ألف ريال سعودي.

سيارة بايك للتقسيط تنازل فئة BJ40 Plus

بايك للتقسيط موديل 2021 مستعملة ناقل حركة أوتوماتيك قير بحالة ممتازة بعدد 5 سرعات، السيارة ماشية 50 ألف كيلو متر، الطلاء الخارجي للسيارة الهيكل باللون الأسود، لسيارة أقساط متواجدة في مدينة الرياض.