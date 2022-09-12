نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفخرة الأرض.. اشتري سيارة تويوتا لاند كروزر واستمتع بأحدث المواصفات وقوة لا مثيل لها.. هتحس انك بتطير في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفخرة الأرض.. اشتري سيارة تويوتا لاند كروزر، سيارة تويوتا لاند كروزر التي لقبت خلال الفترة الأخيرة باسم مفخرة الأرض بسبب ما تتمتع به من قوة وجمال في المظهر والأداء، حيث أن تلك السيارة تأتي بموديلات عدة، تتيح لك الاختيار من بينها لتحديد السيارة الأقرب تماثلا معك، والتي تناسب طريقة تفكيرك، وتلبي لك احتياجاتك بدون بذل كثير من الجهد، وبوجه عام فإن تلك السيارة ذات مواصفات عدة، سنتعرف على أهمها فيما يلي.

مفخرة الأرض.. اشتري سيارة تويوتا لاند كروزر

فئات السيارة تختلف، ولكنها في سائر الأحوال تعتمد محركات قوية، وقادرة على قطع مسافات طويلة على الطرق، سواء كانت مرصوفة، أو لا.

محرك السيارة 3.5 لتر، كما أنه ذي 6 سلندرات، مع تقديم قوة تصل حتى 409 حصان.

تولد السيارة أثناء سيرها 650 نيوتن، كعزم دوران لمحركها.

كما أنها مزودة بتوربو مزدوج لأداء أفضل.

تمتعك السيارة بناقل حركة يحقق لك 10 سرعات، وهو أوتوماتيكي، ويسمح لك بالتحكم اليدوي كذلك.

يتحمل خزان الوقود حتى 110 لتر.

السيارة كبيرة، وتستطيع حمل أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد.

كذلك تتميز بأبعاد متميزة، حيث أن طولها 5115 مم، وعرضها 1980 مم، بينما ارتفاعها 1945 مم.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر الخارجية

هيئتها الخارجية ساحرة بالفعل، تسير على الطريق لأسر القلوب كما تخطف الأنظار، وأهم ما يميزها ما يلي:

الجنوط بمقاسات عريضة توازي 20 بوصة.

الكشافات في المقدمة تعمل بالـ LED، ومن الممكن تغيير الإضاءة والتحكم فيها.

السيارة مزودة بمصدات شبكية باللون الفضي.

كما أن المرايا الجانبية الخاصة بها قابلة للتحكم بالكهرباء، وهي تتخذ نفس لون الهيكل لأناقة أكثر.

من الممكن تمييل مراياتك للأسفل، وذلك إن كنت تتراجع.

السيارة لها شريط حماية في الجوانب، وهو مصنع من الكروم.

مظاهر قوة سيارة تويوتا لاند كروزر