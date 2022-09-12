نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا وقف إنتاج سيارة نيسان ماكسيما بعد إطلاق موديل 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أكثر من أربع عقود حافلة بالنجاح سيارة نيسان ماكسيما موديل 2023 هي آخر إصدارات الشركة، بعد قرار رسمي بوقف إنتاج شركة نيسان لموديلاتها من السيارات السيدان، بعد الاتجاه العالمي خلال السنوات الأخيرة نحو إنتاج السيارات الكهربائية، فقد حرصت العديد من الشركات القائمة على إنتاج السيارات تقليل معدل الانبعاثات، ومن الجدير بالذكر أن السيارة اليابانية من فئة السيدان قد قدمت العديد من المواصفات الفريدة والعصرية إلى جانب الابتكارات في عالم السيارات مما جعلها أحد السيارات الرائدة في نفس فئتها.

سبب منع سيارة نيسان ماكسيما

أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الخاص بإيقاف إنتاج سيارة ماكسيما خلال عام 2023 يأتي ضمن خطة موضوعة مسبقا من قبل نيسان لتحقيق عدد من الطموحات الخاصة بالشركة بحلول عام 2030، حيث وفقاً لأهداف الشركة أن مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال هذا العام ستتخطى حاجز 40%، حيث تحرص الشركة على إنتاج وتوفير ما يطلبه المستهلكين بالأسواق ومن الواضح أن الاتجاه العالمي خلال السنوات القادمة يميل أكثر نحو شراء السيارات الكهربائية لما تحققه من مزايا عديدة أولها تقليل حجم الانبعاثات للحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تخفيض الاستهلاك العالمي للوقود بعد الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخراً.

مواصفات سيارة نيسان ماكسيما

تم إطلاق السيارة بالأسواق خلال عام 1980 كموديل 1981، حيث جاءت بمحرك ذو دفع رباعي خلفي يتضمن ستة أسطوانات، وقد تم تزويد السيارة بدفع أمامي خلال سيارات الجيل الثاني منها، إلا أن التسعينات حققت السيارة خلالها قمة النجاح والتألق وترجم ذلك بوضوح خلال نسبة المبيعات.

والجيل الحالي من سيارات فئة ماكسيما قد ظهر بالأسواق لأول مرة خلال عام 2015، وقد امتاز بمحركه القوي الذي يمد السيارة بقوة حصانية تصل إلى 300 حصان مع تزويدها بناقل حركة يعمل بشكر متغير باستمرار من نوع CVT، فقد تميزت السيارة بين مثيلاتها من نفس الفئة بتقديمها أداء قوي للغاية، إلا أن ذلك الأداء القوي لم يشفع لها إذ بدأت المبيعات الخاصة بها إلى الانخفاض بعد اتجاه قائدي السيارات إلى شراء سيارات الكروس أوفر و الاس يو في، ووصل حجم مبيعات السيارة إلى أدنى حد له خلال العام الماضي.

توقعات بعودة نيسان ماكسيما مرة أخرى

تصريحات المتحدث الرسمي للشركة المنتجة للسيارة فتح أمالا جديداً بإمكانية عودة ماركة ماكسيما من جديد في المستقبل ولكن للسيارات الكهربائية، إلا أن الحقيقة الملموسة خلال هذه اللحظة هي توديع السيارة السيدان القوية للأبد.