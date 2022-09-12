نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًّا.. طريقة استخراج كود مفتاح السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم إصدار كود مفتاح سيارة خاص بكل سيارة يتم تصنيعها، إذ يتم إنتاج آلاف السيارات من نفس الموديل، ولكن لا تتشابه الأكواد الخاصة بمفاتيح تلك النسخ ذات الموديل الواحد مع بعضها، حيث يعد كود السيارة بمثابة بصمة اليد لكل إنسان، وقد تم تفعيل تلك الميزة لقائدي المركبات لتحقيق الحماية القصوى للسيارات من السرقة، وقد يتعرض البعض من أصحاب تلك السيارات إلى فقدان المفتاح، الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة لعدم القدرة على التحكم بالسيارة وفتحها، لذا من خلال السطور التالية نوضح الطريقة المتبعة لاستخراج كود مفتاح السيارة.

طريقة استخراج كود مفتاح السيارة

تعددت الطرق التي يمكن التعرف على كود مفتاح السيارة من خلالها، ومن أهم تلك الطرق، القيام بزيارة الوكيل الخاص بالسيارة أو مركز الصيانة الرسمي الخاص بماركة السيارة، بحيث يقوم بزيارة موقع إلكتروني خاص باسترجاع الكود من خلال إدخال رقم الشاسيه الخاص بالسيارة، ويتم ذلك وفق خطوات محددة، وهي كما يلي:

الانتقال إلى https://www.autocode.us/ وإنشاء حساب جديد. بعد الانتهاء من إنشاء الحساب الخاص بك على الموقع، يجب الاشتراك بالموقع من خلال سداد رسوم طبقًا لموديل السيارة. عليك الآن إدخال رقم الشاسيه الخاص بالسيارة في المكان المحدد له، ثم انتظر لإظهار كود مفتاح السيارة.

أهمية جهاز CK 100

يعد جهاز CK 100 الأكثر انتشارًا لقيامه بأكثر من مهمة خاصة بمفتاح السيارة في آن واحد، إذ يعمل على فك تشفير مفتاح السيارة بالإضافة إلى إلغاء التشفير أيضًا، كما يعمل على تبديل تشفير المفتاح، وهذا الجهاز يوفر تلك المهام لأكثر عدد من موديلات السيارات، حيث يتم تحديثه أكثر من مرة لإضافة كود مفتاح السيارات الحديثة.

مفتاح السيارة الأغلى عالميًّا

حرصت الشركات الكبرى الرائدة في مجال صناعة السيارات، على إطلاق مفاتيح ذات تصاميم فريد نسبةً إلى موديل السيارة العالمي، وذلك بالتزامن مع التطور التكنولوجي في مجال صناعة مفاتيح السيارات، ومن أغلى المفاتيح الخاصة بالسيارات عالميًّا وحتى يومنا هذا ما تم إطلاقه خلال عام 2019 من قبل Again، إذ بلغ ثمن المفتاح ما يعادل ثمن نحو عشر سيارات في ذات الوقت، بسعر 500,000 يورو أي ما يفوق مليوني ريال سعودي، فقد جاء بتصميم فريد من نوعه مرصع بأغلى أنواع الأحجار الكريمة (الماس والذهب) فضلًا عن إضافة قطع نادرة به.