نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزايا خيالية.. مرسيدس تبدأ تصنيع سيارة AMG وان هايبر كار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتزم مرسيدس أخيرًا البدء في تصنيع سيارة مرسيدس AMG وان هايبر كار داخل مصنع Coventry البريطاني، ومن المقرر أن يتم إصدار أكثر من نسخة للسيارة بصناعة يدوية بحتة، وإعطاء كل واحدة الاهتمام الكامل والمطلوب من قبل المصنع والعاملين به، إذ تصنف السيارة على أنها الأقوى والأغلى عالميًّا، وقد كشفت الشركة عنها منذ خمسة أعوام مضت إلا أنها لم تقم بالإنتاج حتى لحظة الإعلان عن تصنعيها خلال الفترة الأخيرة.

الجيل القادم من مرسيدس AMG وان هايبر كار

تنوي شركة مرسيدس العالمية صاحبة أغلى ماركة تجارية في تاريخ السيارات، تصنيع السيارة بمواصفات خارقة تتعدى الحدود، من خلال تصميم عصري وديناميكية عالية مع تقديم أبرز المواصفات العالمية للسيارات بشكل فريد من خلال السيارة، وقامت الشركة بالكشف عن السيارة من خلال معرض فرانكفورت للسيارات عام 2017م، وعرضت النموذج الأولي للسيارة والذي حاز وقتها على إبهار الجميع، خاصة الابتكار الجديد المقدم للتصميم الداخلي والخارجي للسيارة.

أبرز مواصفات مرسيدس AMG وان هايبر كار

تأتي سيارة AMG One بتصميم مفعم بالحيوية والأناقة من الخارج، فهي تسحر ناظريها بشكل فوري من خلال تفاصيل الهيكل الخارجي للسيارة، الذي يشير إلى الديناميكية العالية المتوفرة بالسيارة، والأداء الذي ليس له مثيل في سيارات مرسيدس الأجيال القديمة، فقد جاءت من الخارج بأبواب تُفتح للأعلى، فضلًا عن تزويدها بمصابيح LED عالية الإضاءة، بالإضافة إلى توفير مشتت هوائي عملاق، أما عن عجلات السيارة فجاءت بشكل ألمونيوم مضلّعة تم تغطيتها بألياف من مادة الكربون، لتمنحها مظهرًا تقنيًّا عاليًا وأكثر من حديث.

فيما أشار أكثر من تقرير تقني إلى أن السيارة تأتي بمحرك هايبرد 6 سلندر، ومن المتوقع أن تبلغ سعته حوالي 1.6 لترًا، مع تزويدها بأربعة محركات كهربائية تعمل على توليد قوة في آن واحد وتصل قوتها الحصانية إلى 1063 حصانًا، وبالنسبة للتسارع يبلغ 0-100 كم/ س وذلك خلال 2.9 ثانية فقط.

السعر المتوقع لسيارة مرسيدس AMG وان هايبر كار

أوضحت الشركة القائمة على إنتاج السيارة أنه من المقرر أن يتم بيع السيارة بالأسواق فور الانتهاء من تصنيعها، بسعر 2.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يساوي حوالي 10.2 مليون ريال سعودي.