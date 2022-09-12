نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي بأرخص الأسعار مستعملة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر من أكثر الأنواع بالسيارات هى هيونداي بكافة الموديلات المتوفرة بها فهى شركة استطاعت أن تبني إسم ومكانة كبيرة في سوق السيارات وذلك من خلال التطور المستمر وتوزان طرفي المعادلة من ناحية قوة السيارة وبين التصميم الخارجي الأنيق العصري.85

كما تتوافر الأن بسوق المستعمل بالمملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة بحالة جيدة وأسعار متفاوتة لتتناسب مع جميع الباحثين عن سيارة الأحلام لتُسهل عليهم المهام اليومية وتكون بمواصفات ومزايا مذهلة بالإضافة إلى سعرها المناسب بالأخص إلى محدودي الدخل والمقيمين، والجدير بالذكر أنه تتوافر من السيارات جميع الماركات والأنواع فمنها وهيونداي وتويوتا وشيفروليه وغيرهم الكثير وسوف نعرض الان العديد من السيارات التي تتمتع بقوة في الماكينة وأناقة في التصميم.85

سيارة هيونداي إلنترا 2014

تتوفر سيارة هيونداي مستعملة بمدينة الرياض لمن يبحث عن سيارة مستعملة وبحالة جيدة بالإضافة إلى سعر مناسب، فمتاحة هيونداي إلنترا 2014 ذات مواصفات خليجية بناقل حركة يدوي تتمتع باللون الأبيض، مكيف السيارة يعمل وبحالة جيدة كما مزودة بسنترلوك لغلق جميع الأبواب وقت القيادة للشعور أكثر بالأمان.

دهان السيارة أعيد جزئياً حيث تعرضت السيارة إلى حادث بسيط فهناك فقط إصلاحات بسيطة في البودي، السيارة قطعت مسافة تصل تقريباً إلى 20000 كيلو متر.

يرغب المالك بدفع المبلغ المحدد مقابل السيارة وهو 16,000 ريال سعودي كاش ولا يوجد نية للتقسيط وإذا كان لديك اي تساؤلات يمكنك التواصل مع البائع بصفة مباشرة خلال الرقم السابق.

السيارة هيونداي اكسنت 2006 المستعملة

تُعرض السيارة للبيع مقابل 15000 ريال سعودي والدفع كاش فقط متواجدة مع المالك الأول في جازان ويسهل التواصل معه لمن يرغب في الحصول على السيارة على الرقم السابق.

بعض المواصفات المذكورة عن السيارة Hyundai:-

السيارة بمواصفات خليجية.

ناقل الحركة بها يدوي كما أنها تعمل بالبنزين.

الدهان الخارجي أزرق، وللعلم فإن السيارة أُعيد دهانها كلياً.

عداد الممشى للسيارة سجل 200000 كيلو متر.

مكيف السيارة يعمل ولا يحتاج لأى تصليحات.

مزودة بأكياس هوائية وسنترلوك للتحكم في غلق الأبواب.

نظام الصوت عبارة عن مدخل AUX/USB.

سيارة مستعملة هيونداي أكسنت 2013

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت 2013 المستعملة:

لكل الراغبين في شراء سيارة الأحلام بسعر ومواصفات ممتازة ومناسبة إليكم السيارة هيونداي أكسنت إصدار 2013 المتواجدة بحفر الباطن مع المالك والذي قام بالإعلان عن مواصفات السيارة أكسنت فهى ذات مواصفات خليجية تعمل بالبنزين ناقل الحركة بها أوتوماتيك لونها أسود يصل الممشى إلى حوالي 142 كيلو متر.

يطلب مقابل التنازل عن ملكية السيارة مبلغ 13000 ريال سعودي على أن يكون الدفع كاش والأتصال للجادين فقط على الرقم السابق أو التواصل واتساب.

سيارة هيونداي اكسنت 2008

تُعرض الأن السيارة أكسنت للبيع وهى حالتها مستعملة بحالة جيدة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 11500 ريال سعودي كاش فقط كما يشترط الفحص الشامل قبل إتمام عملية البيع للتأكد من كافة مزايا وعيوب السيارة إن وجدت.

المواصفات الإقليمية للسيارة خليجية بناقل حركة يدوي وهى ذات لون فضي.

تتواجد مع المالك الاول بمدينة الرياض وللاستفسار عن السيارة من المالك مباشرتاً يمكنك التواصل عبر الهاتف على الرقم السابق.

متواجد بالسيارة مكيف وحالته جيدة، بالاضافة إلى أنها مازالت بالدهان الأصلي والهيكل الخارجي بحالة جيدة.

المسافة التي قطعتها السيارة سجلت بعداد الممشى 200000 كيلو متر.

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