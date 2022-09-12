نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا للبيع بالسعودية بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات تويوتا من أشهر السيارات التي توجد على جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمملكة العربية السعودية للبيع، بأسعار خيالية لا تتعدى العشر آلاف ريال، وتحتوي على مميزات وإمكانيات مذهلة لا مثيل لها، لذلك سوف نعرض إليكم اليوم بعض سيارات تويوتا المستعملة. سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد القماش، وباور ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول ومرايات ضم للإغلاق.

يوجد بهذه السيارة فتحة سقف ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومشغل أسطوانات وبلوتوث، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وحساسات أمامية، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام ايموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

تتمتع هذه السيارة بوسادة هوائية للسائق وأخرى جانبية، وجنوط وقفل مركزي خاص بالأبواب، وسبويلر خلفي، وجهاز إنذار وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٨٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣ للبيع بسعر ١,٢٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593022716,+966593022716. للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٧ مستعملة سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٧ تتمتع بلون أبيض لامع، وناقل حركة مانيوال، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء، وباور.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت وحساسات خلفية، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤٤٠ ألف كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٧ للبيع بسعر ١٣,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0546126901,+966546126901. سيارة تويوتا كورولا 2005 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا 2005 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج، ونوافذ زجاجية أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

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