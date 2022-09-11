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عمر شويل - جدة نقدم في هذه المقالة اسعار سيارات مستعملة للبيع بـ تخفيضات ضخمة ومفاجأة. حيث تعرض سيارات مستعملة من ماركات مختلفة ومتنوعة يرغبها المستهلك في السعودية. وتشمل هذه السيارات ماركات مثل هيونداي اكسنت، وسانتافيه. وكذلك ماركة دودج تشالنجر اس اكس تي، وماركة فورد تيريوس وتويوتا كورولا، وهيونداي سوناتا وغيرها من السيارات المستعملة في السعودية المطلوبة لما تلبي من احتياجات السعوديين والمقيمين. اسعار سيارات مستعملة للبيع تخفيضات ضخمة ومفاجأة توجد سيارة مستعملة هيونداي اكسنت 2019 GL، و 1.4 ل وعدد الكيلومترات الخاصة بها 92486 كيلومتر.

لونها أبيض وتعمل بالبنزين. وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

ومعروضة السيارة هيونداي اكسنت 2019 جي ال بسعر 47698 ريال سعودي.

ذات دفع أمامي، ومواصفات دول مجلس التعاون الخليجي. وعدد السيلندر 4. كما أنه يوجد بها مميزات مثل التكييف والبلوتوث والمصابيح الضباب والسنتر لوك، وعجلة قيادة معززة آليًا، وراديو.

كما تحتوي السيارة على مدخل AUX / Audio

ومشغل اسطوانات والدخول بدون مفتاح والمريات كهربائية ونوافذ كهربائية ودعم ام بي 3. سيارات مستعملة بالسعودية اسعار وارقام هاتفية لأصحابها توجد سيارة مستعملة هيونداي سانتافيه في الرياض اوتوماتيك.

وعدد الكيلومترات التي سارت بها السيارة 86383 كيلومتر، وسعة المحرك 2359 وذات ناقل حركة أوتوماتيكي.

أما نوعية الدفع فدفع أمامي ومواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، السيارة بحالة ممتازة من الداخل أو الخارج.

كما أن نوع الوقود بنزين، وعدد السيلندر 4 وعدد الأبواب 5. وبها مجموعة من المميزات.

أهم المميزات فيها ان بها نظام ABs، وكذلك نظام حماية ومشغل اسطوانات، وتكييف، وجنوط ألومنيوم، وبلووث ومدخل AUX / Audio .

كما أن يوجد بها نظام تثبيت السرعة. ومقاعد جلدية ومصابيح الضباب وفتحة سقف ونظام ملاحة وسقف بانوراما، وسنتر لوك ومقاعد قابلة للتهيئة الكهربائية ونوافذ كهربائية، كذلك حساسات للركن ومرايات كهربائية وعجلة قيادة معززة. وزر تشغيل

أما عن سعر سيارة هيونداي سانتافيه 2020 مستعملة فتبلغ 97320 ريال سعودي، وبها مميزات أخرى مثل كاميرا خلفية ودعم ام بي 3، وراديو، وسبويلر/جناح خلفي، ونوافذ كهربائية. سيارات مستعملة السعودية سعر جيد ورخيص مقيمين ووافدين أما العرض التالي فهي سيارة مستعملة دودج تشالنجر 3.6L SXT 2019 وسنة الصنع الخاصة بها عام 2019 وموقعها الرياض.

وعدد الكيلومترات الخاصة بها 96607 كيلومتر وسعة المحرك 3604 والسيارة بحالة ممتازة دواخل وخوارج.

وبها ناقل حركة اوتوماتيك، وذات نوع دفع خلفي. وبها مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، والسيارة بنزين وعدد السليندر: 6 وعدد الأبواب: 2.

أما عن مميزاتها فبها نظام حماية وجنوط ألمنيوم، ومدخل اي يو اكس وبلوتوث، والتحكم في ظروف الجو، ونظام تثبيت السرعة ومقاعد جلدية، وسنتر لوك، ومقاعد قابلة للتهيئة الكهربائية ونوافذ كهربائية وزر تشغيل وعجلة قيادة معززة آليًا، ومريات كهبائية وحساسات للركن.

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