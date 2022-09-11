نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة راش اكسنت كابتيفا وشانجان 2022 بحالة الوكالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة راش اكسنت كابتيفا وشانجان 2022 بحالة الوكالة، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي اكسنت 2022 مستخدم أول استخدام نظيف، محرك 4 سلندر 1400 سي سي قوة 100 حصان قير اوتوماتيك والممشى 31 الف كيلو متر. تتميز بقفل سنتر لوك + نوافذ كهربائية، تحكم من خلال عجلة القيادة، تكييف، اتصال يو اس بي ومدخل AUX، تقنية دعم المكابح، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، جنوط 15 انش. السيارة للتنازل بدون مقابل بشرط يكون الراتب أعلى من 4 آلاف ريال، قيمة القسط الشهري 1361 ريال بتمويل على 5 سنوات، تم دفع 8 أقساط ومتبقي 52 قسط، + دفعة أخيرة 16588 ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر حوالي 67 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا Rush موديل 2022 مستعملة عدادها 25 ألف كم وكسور، محرك 4 سلندر 1500CC بقدرة 103 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بمثبت سرعة، مكيف أوتوماتيك، دخول ريموت، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، زر لتشغيل المحرك، تحكم عبر المقود، اضاءات ليد، جنوط 17 انش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان، 6 مكبرات صوت، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق + خاصية دعم المكابح. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1130 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط ومتبقي سداد 53 قسط بالاضافة إلى قيمة الدفعة الأخيرة وهي 33 ألف ريال مع قابلية التقسيط على سنتين.

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة شيفروليه كابتيفا الفئة القياسية موديل 2022، محرك 4 سلندر 1500CC بقدرة 143 حصان قير أوتوماتيك والممشى 21 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل، كاميرا خلفية، مانع انزلاق، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، تكييف يدوي، دخول ذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم دريكسون، منافذ للشحن والطاقة + 4 مكبرات صوت، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام المساعدة في المرتفعات، وسائد هوائية وأحزمة أمان. السيارة للتقبيل على البنك الاهلي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1081 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 4 اقساط ومتبقي سداد 56 قسط + دفعة نهائية تبلغ 37160 ريال قابلة للتقسيط.

سيارات للتقبيل بأقل قسط

توفرت سيارة شانجان ايدو Full Option موديل 2022 للتنازل بالتقسيط بدون مقابل، محرك 4 سلندر 1600CC بقدرة 126 حصان قير أوتوماتيك والممشى 44 الف كيلو متر، تتميز بمقاعد جلد، تحكم كهربائي + نظام ذاكرة لوضعيات المقاعد، فتحة سقف، حساسات + كاميرا خلفية، إضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، جنوط 17 انش، دخول + تشغيل ذكي، مقود جلد بتحكم ثلاثي، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف يدوي، نظام ملاحة، وسائل ترفيه وأمان متعددة. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط من خلال بنك البلاد وقيمة القسط الشهري 1153 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 قسط ومتبقي سداد 49 قسط بالاضافة إلى دفعة أخيرة 20 ألف ريال قابلة للتقسيط لمدة 24 شهر، بينما تصل قيمة التكييش والسداد المبكر إلى حوالي 60 ألف ريال.