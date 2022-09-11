نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر السيارات فخامة وتقنية عالية سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 بمواصفات وامكانيات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات الحديثة ذات الميزات التكنولوجية Toyota Crown 2023 مطلوبة بشدة لأن عشاق السيارات يرغبون في اختيار سيارات مميزة وفريدة من نوعها تنسجم مع محيطهم، سنلقي نظرة الآن على مواصفات وأسعار تويوتا كراون في الخليج وفقًا لمصنّعه، فهو مزود بتقنية تميزه عن المركبات الأخرى، بما في ذلك القدرة على التنقل على جميع الطرق المعرضة للحوادث وتوفير الحماية الكاملة للسائق

مواصفات تويوتا كراون 2023

تتميز كل سيارة بميزات فريدة تميزها عن غيرها من السيارات ولكن السيارات الرياضية التي تراعي البيئة تتصدر قائمة عمليات البحث ومن بين هذه السيارات تويوتا كراون الجديدة التي تعتبر من أكثر السيارات فخامة لعام 2023، تتميز بهيكل خارجي يميزها عن السيارات الأخرى كما أنها مزودة بمساعدات سحب متكاملة تساعد السائق أثناء القيادة.

السيارة مزودة بمحرك هجين سعة 2.4 لتر.

لديها نظام بأربع عجلات مزودة بمحركات.

مجهزة بمقاعد هوائية مصنوعة من الجلد الناعم المبطن.

المظهر الخارجي للسيارة كلاسيكي ويتوافق مع التكنولوجيا.

تم تقديم السيارة في ثلاث فئات متميزة.

تم تجهيز Toyota Crown بعدسات الرؤية الليلية.

كن مختلفًا بشكل مميز في الصوت.

لديها نظام لتطبيق الفرامل الخلفية في حالات الطوارئ.

بمساعدة وظيفة الدخول الذكي يمكن تشغيل السيارة بدون مفتاح.

السيارة بها نظام صوتي به 11 مكبر صوت.

سيارة أنيقة بكل مزايا السيارة المعاصرة.

تصميم سيارة تويوتا كراون 2023

المظهر الفخم والمميز للسيارة هو نتيجة شبكتها السوداء. يحتوي تصميمه الرياضي على مآخذ هواء. البلعوم المضاد للفروج ذو شكل دائري صغير. تحتوي السيارة على مصابيح ضخمة مزودة بمصابيح LED تمتد حتى الأطراف. عجلات مطاطية بعرض 18 بوصة. على طول جانب السيارة يوجد كروم لامع مع زخارف على الدرابزين والعاكسات. المثبتات السابقة والعديد من الخصائص المميزة موجودة.

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية

تختلف أسعار سيارات تويوتا كراون الحديثة سواء أكانت عربية أم أجنبية وأسعار التويوتا في الأسواق الخليجية كالتالي، كل فئة من المركبات لها سعر مختلف عن الفئات الأخرى.