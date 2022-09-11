امتلك الان سيارة تويوتا مستعملة بإمكانيات عالية الجودة بسعر رخيص في السعودية

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عمر شويل - جدة السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، نظرًا للمناخ الاقتصادي الحالي الذي يؤثر على كل دولة في العالم وكذلك حالة المملكة السعودية فإن شراء سيارة جديدة في هذا الوقت لن يكون سهلاً وسيتطلب بدلاً من ذلك الكثير من المال، في حين أن شراء سيارة مستعملة لن يكون صعبًا بنفس السعر. توفر بعض قاعات المعارض في المملكة العربية السعودية سيارات مستعملة للبيع بأسعار تنافسية مقبولة للجميع الآن، يمكن شراؤها إما في قاعات المعارض المعروفة في المملكة العربية السعودية لبيع السيارات المستعملة، أو عبر الإنترنت من خلال زيارة بعض المواقع الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى هذه المركبات اليوم، سنساعدك في الوصول إلى السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كامري 2005 السيارة تباع ب 5000 ريال.

يقع في مدينة القريات.

الوقود المستخدم في تويوتا كامري هو الوقود الفعلي.

الجزء الخارجي من الإطارات أبيض.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

حتى تتمكن من الاتصال بمالك السيارة. سيارة تويوتا كامري 2008 عرضها المالك مقابل اثني عشر مليون ريال (20 ألف دولار).

وهي تقع في مدينة القصيم.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري ذهبي.

وقود محرك السيارة هو روحها.

يستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي.

لشراء سيارة المالك. للبيع تويوتا كورولا 2007: بيع سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة بسعر فوري في عرعر. تويوتا كورولا المستعملة متوفرة للبيع بسعر 12،000 ريال. تويوتا كورولا لديها عداد كيلومتر مع 60،000 كيلومتر. تويوتا كورولا ناقل حركة يدوي. اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا هو السماوي. نوع الوقود المستخدم في بنزين تويوتا كورولا. اتصل على 0592705714 أو 00966592705714 على WhatsApp للتواصل مع البائع وشراء سيارة تويوتا كورولا مستعملة. تويوتا كورولا 2017 مستعملة للبيع في حفر الباطن. تويوتا كورولا المستعملة متوفرة للبيع بسعر 17،000 ريال. بدفعة أولى 2000 ريال ودفعة شهرية 400 ريال يستطيع المشتري شراء سيارة تويوتا كورولا مستعملة. إن علبة التروس الأوتوماتيكية تويوتا كورولا وجميع الكماليات الخاصة بها أوتوماتيكية. تويوتا كورولا سيارات مستعملة من 2006 يمكنك شراء تويوتا كورولا 2006 في عدد من التركيبات تبدأ بأقل دفعة شهرية، هذه السيارة لديها إمكانيات ومواصفات رائعة صنعت في مدينة الرياض عام 2006 وهي موجودة هناك تتميز باللون الأزرق وسيارتها تستخدم البنزين.

المسافة المقطوعة للسيارة تصل إلى 190 ألف كيلومتر ويمكنك شراء سيارة تويوتا كورولا بـ 1500 ريال مقدمًا بدفعة شهرية تبدأ من 500 ريال السيارة بسعر 5000 ريال داخل السوق.

يمكنك أيضًا شراء هذه السيارة بمرور الوقت عن طريق سداد مدفوعات إجماليها 1500 ريال سعودي وقسط شهري يبدأ من 500 ريال سعودي.

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