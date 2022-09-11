نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة تضم أكثر سيارات كيا بالسعودية الأقل استهلاكاً للوقود خلال 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ قائدي المركبات إلى الاعتماد على السيارات الأقل استهلاكاً للوقود بعد الارتفاع الكبير في أسعاره حول العالم، وأكبر شركات صناعة السيارات تحرص على توفير عدد لا بأس منه من موديلات وفئات السيارات الاقتصادية، وعلى الرغم من أن تلك السيارات موفرة إلى حد كبير لاستهلاك الوقود إلا أنها تأتي بتجهيزات وإمكانيات متطورة وحديثة، وتعد كيا أحد العلامات التجارية للسيارات بالمملكة التي تمثل الخيار الأفضل لاختيار سيارتك الاقتصادية من بين فئاتها، لذا إليك من خلال مقالنا قائمة بأكثر سيارات كيا بالسعودية توفيراً للوقود.

سيارات كيا بالسعودية الأقل استهلاكاً للوقود

سيارة كيا K5 السيارة السيدان تعد أكثر السيارات توفيراً للوقود، يمكن الحصول عليها فقط بسعر 152 ألف ريال سعودي، تم تزويد السيارة بمحرك يتضمن 4 أسطوانات بسعة تبلغ 2.5 لتر بقوة تصل إلى 194 حصان، مع دعم المحرك بناقل حركة أتوماتيكي ذو دفع أمامي بست سرعات مختلفة، ووفقاً لإحصائيات استهلاك الوقود السيارة تستهلك لتر واحد لكل 24.6 كيلو متر.

تأتي سيارة كيا نيرو في الاختيار الثاني لسيارات كيا الأقل استهلاك للوقود، بمحرك هجين سعته تبلغ 1.6 لتر مزود ببطارية الليثيوم أيون المكوثر التي تقوم بدورها بمد الطاقة وتمتاز بأنها خفيفة الوزن، ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 24 كم/لتر.

سيارات كيا 2022 الاقتصادية

في المرتبة الثالثة تأتي سيارة كيا بيكانتو المميزة حيث تم تزويدها بمحرك تبلغ سعته 1.2 لتر ومعدل استهلاك السيارة للوقود 18.6 كم/لتر.

أما المرتبة الرابعة تأتي سيارة كيا ريو حيث تم تتميز بتصميم ديناميكي مع تزويدها بمقصورة عملية للغاية، وبالنسبة لمعدل استهلاك الوقود في السيارة السيدان يبلغ 17.5 كم/لتر، أما السيارة الهاتشباك يبلغ استهلاكها للوقود 19.3 كم/لتر.

أيهما أقل استهلاكاً كيا سونيت أم كيا بيجاس

سيارة كيا بيجاس تم تزويدها بمحرك تبلغ سعته 1.4 لتر، مع دعمه بناقل حركة يعمل بالطريقة اليدوية ومعدل استهلاكها للوقود يبلغ 18.9 كم/لتر، إما الإصدار ذو ناقل الحركة الأوتوماتيكي معدل استهلاكها للوقود يبلغ 17.8 كم/لتر.

أما سيارة كيا سونيت الخاصة بالسير في المدن تتميز بتوفير عدد كبير من أدوات الرفاهية فهي عائلية في المقام الأول، وتأتي بمحرك سعته 1.5 لتر معدل استهلاكه للوقود 17.5 كم/لتر.