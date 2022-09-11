نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على تمويل شراء سيارات مستعملة من مصرف الراجحي بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أفضل أنظمة تمويل سيارات مستعملة متاحة للمستهلكين بالبلاد، حيث يضع مساعدة المواطنين والمقيمين بالمملكة ضمن أحد أهدافه وبما أن امتلاك سيارة أصبح يمثل أهمية كبرى لدى الكثير من الأشخاص، تم الحرص على تقديم تسهيلات لتمويل تلك الأشخاص للحصول على سيارات بأسعار مخفضة وجودة عالية والتي يمكن الحصول عليهم معاً من خلال السيارات المستعملة.

تمويل شراء سيارات مستعملة من مصرف الراجحي

قسم تمويل السيارات بمصرف الراجحي يتضمن أفضل برامج التمويل، ويعد برنامج تمويل شراء السيارات بالتقسيط أحد أهم تلك البرامج التي يقبل عليها الكثير من المواطنين بشكل يومي، على أن يتم ذلك وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في صاحب طلب التمويل، فقد قام البنك بوضع شروط محددة أمام الراغبين في الحصول على التمويل ولكنه قدم تسهيلات كثيرة بخصوص التمويل.

طرق الحصول على تمويل الراجحي لشراء سيارات مستعملة

يتم الحصول على التمويل باتباع أحد الطرق التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي على الإنترنت. قيام المواطن بالتوجه إلى فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة. التواصل هاتفياً من خلال رقم الهاتف الموحد 8001241222. التوجه لأحد المعارض الحاصلة على اعتماد رسمي لدى البنك.

شروط تمويل شراء سيارات مستعملة من مصرف الراجحي

وضع المصرف عدد من الشروط الواجب توافرها بصاحب طلب التمويل بغرض شراء سيارة مستعملة، والتي جاءت كما يلي: