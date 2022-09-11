نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر شيفروليه تاهو 2022 في السعودية سيارة الاداء القوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنافس سيارة شيفروليه تاهو 2022 العديد من السيارات الخاصة بفئة الأس يو في الحجم الكبير، كما أنها تعتمد في استخدامها على منصة جمس يوكن، وحرصت الشركة المنتجة على زيادة المساحة الداخلية للسيارة من خلال تزويدها بقاعدة عجلات أطول، بالإضافة إلى تزويدها بأفضل التقنيات الحديثة المتعلقة لمساعدة قائد السيارة وتقديم أداء أقوى من السيارة على الطرق السريعة والوعرة، والجيل الأخير من السيارة وهو الجيل الخامس يأتي بدفع خلفي قياسي أو رباعي متوفر، وخلال مقالنا اليوم نستعرض أسعار فئات السيارة بالمملكة العربية السعودية ومواصفات محرك السيارة.

سيارة شيفروليه تاهو 2022 من الداخل

السيارة من الداخل تأتي بتصميم مميز وأنيق حيث تم تغطية المقاعد الأمامية بطبقة سميكة من القماش الفاخر، ويمكن توفير مقاعد جلد في بعض فئات السيارة الأعلى، كما أن مقاعد السيارة يمكن التعديل عليها من خلال استخدام الكهرباء، ومقاعد الصف الثاني يمكن طيها بنسبة 5:4 لوضع أكثر ارياحية، أما مقاعد الصف الثالث بالسيارة يمكن طيها بنسبة 6:4 كهربائيا، وبذلك يتم تحقيق أقصى مساحة خاصة بالأمتعة لتصل إلى 3,479 لتر.

متوفر شاشة لمس مقاس 10 إنش مركزية، بالإضافة إلى مقاس 8 إنش خاصة بالمعلومات متوفر في فئة Premier، تصميم لوحة القيادة أكثر تميزاً من الأجيال الماضية كما تم استبدال ناقل الحركة للعمود بمبدل زر ضغط، والفئات العليا من السيارة تحقق مزيد من أنظمة الترفيه داخل السيارة.

مواصفات محرك شيفروليه تاهو 2022

محرك السيارة قياسي V8 تصل السعة الخاصة به إلى 5.3 لتر، مع توفير إمكانية التحكم الديناميكي للوقود، ومحرك السيارة يمدها بقوة تصل إلى 355 حصان مع عزم دوران يبلغ لكل متر 383 نيوتن، كما أن معدل استهلاكها للوقود ممتاز ويبلغ 9.7 كم/لتر، متوفر بالسيارة ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي ب10 سرعات مختلفة، فئات هاي كنتري توفر محرك V8 تصل سعته إلى 6.2 لتر بقوة حصانية تبلغ 420 حصان لأداء أقوى على الطرق الوعرة.

سعر تاهو 2022 LT والفئات الأخرى

نوضح الأسعار الخاصة بفئات السيارة داخل المملكة العربية السعودية بالتوافق مع سعر تاهو 2022 بالدولار الأمريكي خلال النقاط التالية: