نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عربية على قد الإيد.. سيارة مستعملة للبيع أقل من 45 ألف جنيه مناسبة لمحدود الدخل بمواصفات قوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مستعملة للبيع أقل من 45 ألف جنيه، تعتبر سيارة شاهين من أبرز السيارات التي انتشرت داخل السوق المصري، وحققت شهرة كبيرة محلياً بسبب مميزاتها الكثيرة والعديد من المقاومات، والتي أهمها مساحتها الداخلية الرحبة وسهولة صيانتها وإعادة بيعها، وكل ذلك بجانب الأداء الاعتمادي، ونتناول من خلال هذا التقرير تفاصيل أكثر عن السيارة وأهم مواصفاتها وأسعارها، فتابعونا. السيارة شاهين تمتلك السيارة شاهين ارتفاع مناسب عن الأرض مما ميزها بشكل كبير، كما أتاح لها الأفضلية في السير على الكثير من الطرقات وخصوصاً الطرقات الوعرة، بينما تمتاز السيارة بأبعاد خارجية قياسية ومساحة حقيبة تخزين واسعة، بالإضافة إلى تمتعها بمساحة داخلية رحبة تتعلق بمصورة القيادة. مواصفات السيارة شاهين تظهر السيارة من الخارج بمصابيح أمامية ضخمة الحجم.

مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية.

كما بها صادم أمامي بمقدمة مدببة مع عدد 4 أبواب.

بينما تبلغ الأبعاد الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4136 مم وعرض 1642 مم وارتفاع 1437 مم.

وكذلك تعتمد السيارة على حزمة من التقنيات الفنية باختلاف فئاتها وموديلاتها.

حيث اعتمدت على محرك 1300 سي سي وأخر 1400 سي سي بجانب محرك 1600 سي سي.

وجميعهم يعمل بناقل حركة يدوي مانيوال مكون من خمس سرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي.

كما اشتهرت السيارة شاهين بتوافر قطع غيار لها وبأسعار اقتصادية مما جعلها مميزة للكثيرين.

بينما من السهل صيانتها حيث تعتمد على إمكانيات فنية غير معقدة.

بجانب أدائها الاعتمادي وسعرها المناسب للشراء بجانب سهولة بيعها.

ويرحب المصريين باقتناء موديلات فيات شاهين لعدد من الأسباب.

أهمها أنها قابلة للتعديل من حيث الصالون ويمكن استخدام مقاعد حديثة لموديلات كوريا داخل السيارة.

كما يمكن تعديل نظام المكيف بها ليناسب التحرك صيفاً.

أما ما يعتبره الميزة الأكبر في سيارات فيات شاهين هو نظام الدفع الخلفي ما يقلل من استهلاك الكبالن جزء من آلات الجر الأمامي في مثيلاتها الشهيرة ريجاتا. أسعار السيارة شاهين من موديل 1995 حتى 2006 وتتصدر سيارة شاهين قائمة الإصدارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

حيث تقدم السيارة بقيمة سعرية تبدأ من 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه.

كما يتوقف ذلك حسب حالتها العامة وتاريخ إصدارها.

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