نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على 60 شهرا تقسيط سيارة شيفروليه ماليبو الرياضية صاحبة الاداء العالي في الرحلات والطرق الترابية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة شيفروليه 2021 بأقل سعر، هذا ما سنقدمه اليوم من خلال موقعنا ثقفني الكل الراغبين في اقتناء سيارة جديد كليا، فتعتبر سيارة شيفرولية من اقوي السيارات من حيث التصميم والهيل الخارجي المتين الذي صمم خصيصا لامتلاك سيارة تتجاوز الطرق الواعرة والمرتفعات والمتكبات بسهولة مع تزويدها بالعديد من انظمة الأمان والحماية لتكون شيفرولية ماليبو أكثر السيارات اقبالا في الدول العربية وبالمقارنة مع مواصفات ومزايا السيارة والسعر نجدها افضل السيارات المتواجدة بالساحة وهي الاختيار الأمثل، ونوفيكم بمواصفات السيارة والسعر والمزايا قبل الشراء ليكون لديك دليل كامل حول سيارة شيفروليه ماليبو 2021.

تقسيط سيارة شفروليه ماليبو 2021

سيارة شيفروليه ماليبو هي من السيارات متوسطة الحجم وهي من السيارات الاكثر اقبالا بين منافسيها، وتتميز السيارة بمواصفاتها الرائعة التي تجعلها من السيارات التي تتحمل الطرق الواعرة والمطبات والطرق التربية كذلك، وشيفروليه تم تأسيسها عام 1911 من الشركة الامريكية التي تتخص في صناعة السيارات بالولايات المتحدة الامريكية وتعتبر شيفروليه من السيارات الماركات الرائعة والمميزة بمجال السيارات الرياضية والسيدان وسيارات النقل متعددة الاستخدامات وصاحبة الدفع الرباعي.

يمكن تقسيط سيارة شيفروليه عن طريق شركة عبد اللطيف جميل التي تعد أكبر الشركات في السعودية لتقسيط السيارات باقل سعر وبدون مصاريف إدارية، علاوة على امتلاك السيارة بدون دفعة اولي، وعلى شيفروليه ماليبو ضمان لمدة خمس اعوام.

مزايا سيارة شيفروليه ماليبو 2021

تم تزويد سيارة شيفروليه بمحرك قوي الاداء بقوة حصان 163 حصان للمحرك الأول والمحرك الثاني بقوة 250 حصان مع مقصورة داخلية متسعة بجانب مقاعد مريحة للعائلة بالاضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية سهلة الاستخدام، مع تصميم ديناميكي مميز،

بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة فهي من السيارات المنحوتة بخطوط أنيقة مع مصابيح LED في الهيكل الخلفي لتزيدها جمال وعصرية، ويصل وزن السيارة 1407 كيلو غرام.

اما عن مميزات السيارة من الداخل نجدها مميزة من حيث التصميم الانيق والشيك مع نوافذا كهربائية، مع متسع المقصورة للعائلة

كم سعر شيفروليه ماليبو 2021