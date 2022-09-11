نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الصحراء من كيا وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها التي لا تقبل المنافسه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة الجيل الخامس والجديد أطلق عليها الكوريين بأنها سيارة الدفع الرباعي “الكروس أوفر” المدمج، جاءت هذا السيارة لمحبي الحداثة والتجديد،ومن المتوقع نزول السيارة بالأسواق قبل نهاية هذا العام الحالي، تتنافس السيارة مع مجموعة من السيارات في نفس فئتها الحديثة فما الذي يميزها عن غيرها من السيارات؟، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال مواصفات ومميزات كيا سبورتاج 2023 وأسعارها في البلاد. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage جاءت مواصفات سيارة كيا سبورتاج كالاتي: أبعاد السيارة القياسية، يبلغ طول السيارة 4.6 متر، والعرض 1.8 متر، يبلغ ارتفاع السيارة 1.6 متر.

يبلغ طول قاعدة العجلات 2755 ملي متر.

جاء محرك السيارة بخيارين مختلفين وهما كالتالي:

محرك السيارة الأول، محرك TGDI مزود بأربعة أسطوانات، سعة 1.6 لتر.

هذا المحرك بقوة 180 حصان، وشدة عزم الدوران تصل إلى 265 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة المرتبط به الأوتوماتيكي مزود ب 7 سرعات مختلفة، بجانب ناقل حركة يدوي مزود ب 6 سرعات.

محرك السيارة الثاني، يأتي هذا المحرك بسعة 2.0 لتر بنزين، فهو محرك ديزل بشاحن توربيني قياسي.

جاء بقوة 186 حصان، وقوة محول عزم الدوران تبلغ 417 نيوتن/ متر وهذا المحول متعدد الأقراص.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود ب 7 سرعات مختلفة، وقد تم تطوير ناقل الحركة في هذا المحرك بواسطة مضخة زيت جديدة.

جاءت السيارة بصندوق خلي شاسع حيث بلغت مساحته 637 لتر.

يأتي نظام الدفع الأمامي بالسيارة كنظام أساسي وقياسي، ونظام الدفع الرباعي نظام اختياري.

ستتوفر نسختان من سيارة كيا سبورتاج 2023 نوع سيارة هجينة، سيارة تعمل بالكهرباء.

جاءت مقدمة السيارة على شكل أنف النمر باللون الأسود القاتم.

يوجد بالمقدمة مصابيح أمامية ذات إضاءة نهارية.

مصدر رياضي يحتوي على مصابيح الضباب وشبكة سفلية. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 تسهل السيارة عملية القيادة في الطرق الوعرة.

يتوافر بالسيارة العديد من أوضاع القيادة المريحة.

مقاعد خلفية قابلة للطي، ومساحة شاسعة توفر للراكب خاصة في الخلف الراحة.

تحتوي على جميع وسائل الأمان والسلامة.

تحتوي على شاشة ترفيه تعمل باللمس. سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 بلغ سعر السيارة في السعودية ما بين 97 ألف ريال سعودي حتي 131 ألف ريال سعودي، يختلف السعر باختلاف الفئة المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الصحراء من كيا وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها التي لا تقبل المنافسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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