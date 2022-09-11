نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 4 برو 2023 في الأسواق بإمكانيات ومميزات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 4 برو 2023، سوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو بعدها أن تم طرحها بثلاث فئات في المملكة السعودية وبالتالي بدأ كثير من عشاق السيارات الحديثة والمتطورة معرفة أهم المواصفات والمميزات الموجودة في السيارة من الداخل والخارج معرفة أسعار الثلاث فئات لسيارة شيري تيجو 4 برو 2023 في المملكة السعودية.

مواصفات سيارة شيري تيجو 4 برو 2023

هذه السيارة الجديدة يصل سعرها داخل الأسواق أكثر من 71,000 ريال سعودي أما بالنسبة الفئة الثالث بنفس الإمكانيات حيث تتميز هذه السيارة بوجود ست وسائد هوائية على عكس السيارة الأخرى التي تمتلك أربع وسائد فقط بالكامل كما يتوفر في هذه السيارة إضاءات جديدة بالكامل على عكس سيارة كومفورت كان يتوفر فيها إنارة هالوجين بجانب وجود التحكم كهربائياً في المقاعد الجلدية كما يتوفر فيها فتحه سقف وبالتالي لا تتواجد هذه الأجهزة في الفئه الأولى.

مميزات سيارة تيجو شيري برو

تتميز هذه السيارة بوجود محرك 1500 سي سي أما بالنسبة لقوة الحصان 145 حصان 210 عزم دوران يتوفر في هذه السيارة ناقل حركة أوتوماتيك وعدد الأسطوانات أربعة أما بالنسبة للوقود المستخدم لهذه السيارة البنزين والدفع الأمامي أما بالنسبة لسعة المحرك 1.5 لتر.

تتميز السيارة لتصميم خارجي قوي ومميز ويوجد فيها مساحات تخزين داخلية ونظام صوتي قوي بالإضافة إلى زوايا رؤية ويوجد فيها كثير من المواصفات وإمكانيات السلام والأمانة القياسية.

عيوب سيارة شيري تيجو 4 برو 2023

أما بالنسبة للعيوب الموجودة في هذه السيارات أن أداءها ضعيف مقارنة مع السيارات المنافسة وخامة السيارة فقيرة إلى حد كبير وغير اقتصادها نهائيا في استهلاك الوقود ولا يوجد عازل صوتي للضوضاء والرياح بشكل جيد.

سعر سيارة تيجو 4 برو 2023

هذه السيارة تتوفر في الأسواق بسعر 77,395 ريالا سعوديا وذلك للفئة الأولى والثانية حيث تمت إضافة في هذه السيارة حساسات أمامية وخلفية وتختلف كثيراً عن الفئتين السابقتين حساسات خلفية فقط بالإضافة محيطها حيث يختلف سعر السيارة على حسب الإمكانيات والمميزات الموجودة في هذه السيارة، بينما وصل سعر سيارة شيري هيجو 4 برو 2023 في مصر حوالي 450 الف جنية.