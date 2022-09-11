نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة شيفروليه ماليبو 2022 الفخمة .. اسعارها وتجهيزاتها Chevrolet Malibu في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الوكيل المحلي لسيارات إم جي و أوبل وشيفروليه شركة منصور للسيارات في مصر، عن الأسعار الحالية لسيارات شيفروليه ماليبو الفئة الأولى موديل ٢٠٢٢، والفئة الثانية، في هذا المقال سوف نتحدث عن أسعار شيفروليه ماليبو في الأسواق المحلية في مصر والسعودية وكذلك كافة التجهيزات التي تأتي بالسيارة ومواصفاتها تابعوا معنا.

مواصفات شيفروليه ماليبو موديل 2022

طراز سيارة شيفروليه ماليبو ينتمى لسيارات سيدان ، ومزودة أيضاً بنظام محرك رباعي الاسطوانات، ولديها سعة ١٥٠٠ سي سي تيربو، حيث ينتج قوة ١٦٣ حصان، بحد أقصى للدوران يصل ل ٢٥٠ نيوتن في المتر، ويوجد ناقل حركة سداسي أوتوماتيك السرعات، وضع ثبات السيارة وذلك حسب البيانات المعلنة حتى ١٠٠ كيلو متر في الساعة وذلك خلال غصون ٩.٢ ثانية، والأبعاد الخارجية للسيارة مايلي:

العرض ١٨٥٤ مم.

الطول ٤٩٢٥ مم.

سعة شنطة العربية الخلفية ٤٥٥ لتر.

الارتفاع ١٤٦٨ مم.

الفئة الأولى من سيارة ماليبو موديل ٢٠٢٢، تقدم مجموعة من وسائل السلامة والأمن ومن أهمها، وجود فرامل تعمل على نظام مانع للانغلاق و يوجد ٢ وسادة هوائية، وتوزيع الفرامل إلكتروني، بالإضافة إلى نظام إلكتروني ثبات، وفرامل اليد كهربائية وأنظمة صاعدة مساعد الطرق، بالإضافة إلى خاصية تثبيت المقعد الخاص بالأطفال نظام ISOFIX».

تجهيزات سيارة ماليبو موديل 2022

تأتي سيارة ماليبو بالكثير من التجهيزات مثل مثبت السرعة ومراقبة ضغط الإطار، وزر التشغيل الخاص بالمحرك، و باور كهرباء ستيرنج وكمبيوتر رحلات، وتكييف هواء بنظام يدوي ويوجد في التابلوة تبريد ومخارج خلفية، ومنافذ كهربائية، بالإضافة إلى عجلة القيادة تكون قابلة للإمالة والضبط و نظام غلق الأبواب مركزي وعازل للصوت، ريموت كنترول به جهاز إنذار وفتح الشنطة الخلفية للسيارة.

وهناك الكثير من الكماليات الأخرى ومنها المقعد الخاص بالسائق وكذلك مقعد الراكب الأمامي يتحرك يدوياً في ستة اتجاهات، والمقاعد من القماش قابل للطي، و إضاءة محيطة في الداخل، وتسخين وضبط المرايات بنظام الكهرباء و اشارات جانبية، والمصابيح في الامام هالوجين وكذلك مدعمة بإضاءة في النهار وتستطيع التحكم يدوياً في مستوى الإضاءة و إضاءة توقف في الخلف، و حليات كروم وجنوط سبعة عشر بوصة.

والفئة الثانية من ماليبو موديل ٢٠٢٢ تتميز بوسائد هوائية ٦، وكاميرا في الخلف ومكيف هواء مزدوج أوتوماتيكي، وتشغيل السيارة بريموت كنترول من بعد.

أسعار شيفروليه ماليبو 2022