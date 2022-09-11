نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هيونداي مستعملة بالسعودية للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل بعض الأشخاص وخاصة الشباب الحصول على سيارات هيونداي لإنسيابية شكلها وتصميمها وأناقتها وتتوفر في أسواق السيارات المستعملة داخل السعودية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بجميع الفئات وبأسعار مختلفة لتتناسب مع الجميع. سيارة هيونداي إلنترا 2012 للبيع متوفر للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2012 مستعملة.

السيارة هيونداي إلنترا متواجدة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة 18000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة إلنترا بلغ 142000 كيلو متر.

السيارة هيونداي مزودة بناقل الحركة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي رصاصي.

مزايا الأمان في السيارة هيونداي صدمة إمتصاص الغاز وإير باج.

الميزات الداخلية في السيارة قفل مركزي للأبواب ومقود كهربائي.

تشمل المميزات الخارجية للسيارة مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف وضوء يعمل كمؤشر لإستخدام الفرامل ومصابيح للضباب أمامية فقط ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وعجلات حديد.

وسائل الراحة في السيارة تحتوي على مدخل AUX ومشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي وراديو كاسيت وبلوتوث ودخول من غير مفتاح ومدخل يو إس بي.

السيارة بها ثلاثة من الزجاج الكهربائي ومرايات كهربائية وخمس جنوط إسبور وكاميرا خلفية وحساسات خلفية ونظام التحكم في الطارة.

السيارة هيونداي إلنترا بها ماكينة بقوة 1600 سي سي. سيارة هيونداي أكسنت 2005 للتنازل متاح للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2005 مستعملة وهى متاحة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة وذات حالة جيدة بسعر 5000 ريال سعودي.

السيارة أكسنت تم قيادتها حوالي 270000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أكسنت فضي.

هيونداي أكسنت بها طفاية الحريق وإير باج.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على قفل مركزي للأبواب ومقود كهربائي ومسند ذراع المقعد الأمامي وتعديل إمالة المقود.

المميزات الخارجية في السيارة هيونداي أكسنت بها مرايا لون السيارة ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف ومصابيح ضباب أمامية فقط ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وعجلات حديد ومقابض الأبواب لون السيارة ومرايا الباب إلكترونية وضوء يعمل كمؤشر لإستخدام الفرامل.

وسائل الراحة في السيارة مزودة بتحكم الصوت على عجلة القيادة ومدخل AUX ودخول من غير مفتاح وراديو كاسيت ومكيف أوتوماتيك ومشغل أقراص ليزرية ومدخل يو إس بي

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