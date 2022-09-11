بإمكانيات عالية سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية

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عمر شويل - جدة السيارات تويوتا أنوفا إحدى سيارات شركة تويوتا اليابانية والتي تم إنتاجها لأول مرة في العام 2004 في أندونيسيا وتحرص شركة تويوتا دائما على إنتاج السيارات المميزة وبأحدث الطرازات والتجهيزات التي تبهر بها العالم والسيارة تويوتا أنوفا هي أحد السيارات العائلية كبيرة الحجم والتي ستكون الإختيار الأفضل لك إذا كنت تمتلك أسرة كبيرة. سيارة تويوتا أنوفا سنة الإصدار 2017 للبيع متواجد للبيع بسعر مذهل سيارة تويوتا أنوفا سنة الإصدار 2017 للبيع في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة تويوتا أنوفا مستعملة 2500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا أنوفا تم قيادتها حوالي 111000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا أنوفا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متواجدة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أنوفا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أنوفا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966595081262. للبيع سيارة تويوتا أنوفا سنة الإصدار 2011 مستعملة معروض للبيع سيارة تويوتا أنوفا سنة الإصدار 2011 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا أنوفا مستعملة 12000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا أنوفا متاحة بالتقسيط بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا أنوفا تم قيادتها حوالي 18000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا أنوفا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا أنوفا متوفرة بلون خارجي أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أنوفا البنزين.

السيارة تويوتا أنوفا تم تجهيزها بمرايا كهربائية ومكيف وفرش جلد وريموت كنترول وباور وفتحة سقف ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة تويوتا أنوفا نظام الصوت بها يحتوي على راديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل إسطوانات وبلوتوث ووسادة هوائية جانبية وحساسات.

السيارة بها مثبت سرعة وجنوط وكشافات ضباب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أنوفا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 507657283 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096607657283. سيارة تويوتا أنوفا سنة الإصدار 2011 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا أنوفا سنة الإصدار 2011 مستعملة في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة تويوتا أنوفا مستعملة 13000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا أنوفا تم قيادتها حوالي 412000 كيلو متر.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أنوفا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966593147502.

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